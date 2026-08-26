Después de escuchar a 129 aspirantes, este miércoles 26 de agosto el Consejo Superior de la Judicatura publicó la lista definitiva de los candidatos para conformar la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrada Lombana denuncia machismo e intereses oscuros en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema

En sesiones celebradas entre el 24 y 25 de agosto, el alto tribunal escuchó a los candidatos. En estas diligencias se revisaron las hojas de vida y contestaron preguntas sobre las propuestas para la Sala de Instrucción.

En el listado final, la Judicatura conformó una lista exclusiva de mujeres y cuatro listas mixtas con el fin de proveer cinco cargos de magistrados en la Sala Especial de Instrucción.

La medida se adoptó bajo los lineamientos de la Ley 2430 de 2024 para asegurar de forma progresiva la paridad de género en las altas dignidades del poder judicial

#ElecciónConTransparencia| En sesión ordinaria de este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura conformó una lista exclusivamente de mujeres y cuatro listas de carácter mixto para proveer 5️⃣ cargos magistradas (os) en la Sala Especial de Instrucción de @CorteSupremaJ 🧵 pic.twitter.com/26H1ccbZmp — Rama Judicial (@judicaturacsj) August 26, 2026

Esta lista estará destinada a reemplazar a los magistrados salientes Cristina Lombana, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda, quienes finalizan su periodo en octubre próximo.

Estas listas definitivas serán enviadas formalmente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que realice la votación y la elección final.

Caso Martha Peralta: las razones de los magistrados para pedir investigar a Cristina Lombana por actuaciones en el caso

El proceso convocó originalmente a 450 inscritos (190 mujeres y 260 hombres), depurándose hasta los 129 perfiles que superaron los filtros de méritos.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar y realizar los escritos de acusación a los aforados constitucionales, es decir, congresistas y gobernadores.

Cuatro magistrados de la Sala de Instrucción pidieron investigar a su colega Cristina Lombana por el proceso contra Martha Peralta. Foto: Suministro

Fue creada mediante la reforma constitucional de 2018 (Acto Legislativo 01 de 2018) para garantizar el derecho a la doble instancia, separando a los magistrados que investigan de los magistrados que juzgan.