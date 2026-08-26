Ya se construye una de las primeras megacárceles del país: así avanza la obra

La construcción de la Megacárcel Metropolitana de Medellín avanza como una de las apuestas de la administración distrital para atender las dificultades que enfrenta actualmente el sistema de detención preventiva. El proyecto, que se desarrolla en el sector de San Cristóbal, busca ampliar la capacidad disponible para personas sindicadas, además de fortalecer las condiciones de seguridad de la ciudad.

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La iniciativa también pretende convertirse en una alternativa frente al hacinamiento que se registra en los centros de detención de Medellín. Para ello, contempla una infraestructura diseñada específicamente para la atención de personas privadas de la libertad mientras avanzan sus respectivos procesos judiciales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el avance de los trabajos a través de una publicación en su cuenta de X. El mandatario reveló que la obra ya alcanzó un 35 % de ejecución, destacando que el proyecto continúa avanzando y que ampliará la capacidad del sistema de seguridad de la ciudad.

“Alcanzamos un 35 % de avance en las obras de la Megacárcel Metropolitana en San Cristóbal”, señaló Gutiérrez.

La construcción contempla una capacidad para 1.339 personas detenidas; el complejo estará destinado a ciudadanos que permanecen bajo detención preventiva mientras las autoridades judiciales determinan su situación.

El proyecto contará con cinco pabellones y diferentes edificaciones para servicios especializados; entre estos espacios se tendrán áreas para atención y tratamiento, administración de justicia y servicios de salud, con el propósito de concentrar en una misma infraestructura las condiciones necesarias para el funcionamiento del centro de detención.

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La iniciativa fue estructurada por la Agencia APP de Medellín y busca incorporar nuevos estándares para la operación de este tipo de establecimientos, con énfasis en mejorar la gestión de la detención preventiva y las condiciones de las personas que permanecen allí.

Con el 35 % de avance anunciado por el alcalde, las obras continúan en San Cristóbal mientras la administración distrital apunta a que esta infraestructura contribuya a descongestionar otros centros de detención y fortalecer la capacidad institucional para atender esta problemática.

La Alcaldía de Medellín espera que el desarrollo de la edificación contribuya a reducir las dificultades actuales del sistema y se convierta en una herramienta adicional para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa del Distrito.