José Manuel Restrepo llegó a Caldas y anunció tres medidas fundamentales para la reconstrucción tras el terremoto

A pesar de que varios de los territorios afectados por el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto ya anunciaron el cierre de la fase de búsqueda y rescate, esto no significa que las labores de las autoridades hayan terminado. Por el contrario, comienza una etapa fundamental en la que deberán ejecutarse diferentes obras y proyectos para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

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Por medio de sus redes sociales, José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, informó que estuvo en Viterbo, un municipio de Caldas reconocido por sus atractivos turísticos y su riqueza natural. Esta zona también sufrió las consecuencias del movimiento telúrico y registró diferentes daños tras la emergencia.

Durante su recorrido, el mandatario dio a conocer tres “anuncios fundamentales” que buscan contribuir a la recuperación del municipio y avanzar hacia el restablecimiento de las condiciones que existían antes del sismo. La primera medida consiste en entregar un auxilio a las personas que perdieron sus viviendas como consecuencia del fuerte temblor.

Las edificaciones están entre los principales elementos afectados por la emergencia, pues varias estructuras presentaron daños parciales o totales. Esta situación dejó a numerosas familias sin un lugar seguro donde permanecer y aumentó la necesidad de establecer mecanismos de apoyo para los damnificados.

La segunda iniciativa contempla la creación de un banco de materiales, con el propósito de facilitar el acceso a los elementos necesarios para intervenir y reparar las viviendas que resultaron afectadas. Esta estrategia será desarrollada mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la Gobernación de Caldas.

Finalmente, la tercera medida estará enfocada en la construcción de nuevas viviendas para los damnificados que perdieron sus hogares durante la emergencia. Para avanzar en este proceso, el Ministerio de Vivienda y la UNGRD trabajarán en la preparación del territorio y en la planeación de los proyectos habitacionales que permitan atender a los damnificados.

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Durante la visita, Restrepo estuvo acompañado por Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien destacó la importancia de unir los esfuerzos de las autoridades y diferentes sectores para superar las consecuencias dejadas por el terremoto. “Unidos, gobernación, alcaldía, empresarios y todos los sectores, reconstruimos a Colombia”, afirmó Beltrán.

Estas acciones hacen parte de la nueva etapa que afrontan las zonas más golpeadas por el sismo. Luego de las labores de emergencia y rescate, las autoridades deberán concentrarse ahora en la recuperación de las viviendas, la atención de las familias damnificadas y la reconstrucción de los sectores que sufrieron mayores daños.