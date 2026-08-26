Más de 400.000 afectados: nuevo balance de daños tras el terremoto en Colombia

El terremoto que sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. El fuerte movimiento telúrico provocó el colapso de numerosas estructuras, cobró vidas y generó afectaciones que obligaron a miles de familias a abandonar sus viviendas o enfrentar condiciones de emergencia.

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Aunque ya han transcurrido más de dos semanas desde el sismo, las autoridades continúan recopilando y actualizando la información relacionada con los daños ocasionados. Con corte al 26 de agosto, el balance nacional registra 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas durante las labores adelantadas por organismos de socorro, autoridades y voluntarios.

La emergencia se ha extendido a 16 departamentos, donde 494 municipios han reportado algún tipo de afectación relacionada con el terremoto. El impacto también se refleja en el número de personas y hogares perjudicados; actualmente se estima que 188.381 familias y 406.423 personas han resultado afectadas por el desastre.

Uno de los principales impactos se concentra en las viviendas. Según el reporte más reciente, 186.233 presentan algún tipo de avería, mientras que otras 33.299 quedaron completamente destruidas. Estas condiciones han dejado a numerosas familias sin la posibilidad de regresar a sus hogares y han obligado a las autoridades a mantener diferentes estrategias de atención y asistencia humanitaria.

En las ciudades afectadas por el sismo, se realizan verificaciones del estado de las edificaciones. Foto: ALCALDÍA DE CALI / API

Por otra parte, 6.310 edificios presentan afectaciones, mientras que 655 estructuras colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico. La emergencia también afectó instalaciones esenciales para la prestación de servicios; el balance registra 376 centros de salud afectados, situación que representa un desafío para garantizar la atención médica en las zonas donde se presentaron los mayores daños.

Hasta el momento, 3.820 centros educativos presentan algún tipo de afectación, lo que podría dificultar el regreso normal a las actividades académicas en algunas de las regiones perjudicadas, mientras se adelantan las evaluaciones y los trabajos de recuperación.

A esta situación se suman daños en 4.399 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 119 acueductos, 74 puentes vehiculares y 17 puentes peatonales. La afectación de estas estructuras ha generado dificultades adicionales para la movilidad, el acceso a servicios y la atención de las comunidades damnificadas.

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Los animales también han sido incluidos dentro del balance de la emergencia, debido a que 2.159 han resultado afectados y 2.949 han sido rescatados durante las operaciones desplegadas en las zonas golpeadas por el terremoto.

Las autoridades continúan con el seguimiento de las cifras mientras avanzan las labores de atención, recuperación y evaluación de los daños. El panorama podría seguir modificándose durante los próximos días, debido a la actualización de los registros y a las nuevas verificaciones que se realizan en los territorios afectados.