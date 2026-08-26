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Pronóstico del tiempo en Colombia: estas regiones tendrán lluvias fuertes y tormentas en las próximas horas

El pronóstico del Ideam anticipa lluvias fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en varias regiones del país.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de agosto de 2026 a las 6:34 a. m.
La región Pacífica tendrá lluvias entre moderadas y fuertes en varias zonas, acompañadas de posibles tormentas eléctricas durante las próximas horas.
La región Pacífica tendrá lluvias entre moderadas y fuertes en varias zonas, acompañadas de posibles tormentas eléctricas durante las próximas horas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Colombia tendrá una jornada marcada por nubosidad y contrastes: mientras algunas zonas mantendrán tiempo seco, otras enfrentarán lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas.

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Lluvias fuertes y presencia de fuertes tormentas sobre el litoral

Durante las próximas 24 horas se espera cielo entre parcial y mayormente nublado en buena parte del territorio nacional.

El tiempo seco predominará principalmente en el oriente del Caribe, el centro y sur de la región andina, la Orinoquia y la Amazonia.

Sin embargo, las lluvias más intensas se concentrarán sobre el área marítima y el litoral de la región Pacífica, así como en sectores del litoral Caribe, especialmente hacia el sur y occidente, en inmediaciones del golfo de Urabá y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También se prevén precipitaciones en sectores del norte y sur del Caribe, el norte, centro y occidente del Pacífico, el norte de la región Andina y diferentes zonas de la Orinoquia.

En el Caribe, aunque durante buena parte de la jornada predominará el tiempo seco, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en el sur y occidente de Córdoba, principalmente durante la madrugada.

Allí también podrían presentarse tormentas eléctricas sectorizadas.

En la tarde y noche, las lluvias podrían aparecer en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente sobre el área marítima.

La región Pacífica también tendrá una segunda mitad de jornada más lluviosa.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas.

En la región andina, las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde, noche y madrugada en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia y norte de Risaralda.

Boyacá, Caldas, Quindío y Cundinamarca tendrían lluvias de menor intensidad en zonas puntuales.

La región es recorrida por muchos ríos y quebradas.
La región Andina tendrá lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores durante la tarde, noche y madrugada, con posibilidad de tormentas eléctricas. Foto: Adobe Stock Photo

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

Estas son las condiciones previstas para las principales ciudades del país durante las próximas horas, según el pronóstico entregado:

  • Bogotá: cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. En la noche y madrugada predominará el tiempo seco. Temperatura máxima: 19 °C.
  • Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.
  • Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 18 °C.
  • Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 27 °C.
  • Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante la mañana y la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. En la noche y madrugada predominará el tiempo seco. Temperatura máxima: 33 °C.
  • Barranquilla: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 35 °C.
  • Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado. En la mañana predominará el tiempo seco, mientras que durante la tarde, noche y madrugada se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima: 28 °C.
  • Popayán: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 26 °C. 030318