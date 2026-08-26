Colombia tendrá una jornada marcada por nubosidad y contrastes: mientras algunas zonas mantendrán tiempo seco, otras enfrentarán lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas.

Clima para la semana del 24 al 29 de agosto en Colombia: Ideam predijo las zonas donde más lloverá

Lluvias fuertes y presencia de fuertes tormentas sobre el litoral

Durante las próximas 24 horas se espera cielo entre parcial y mayormente nublado en buena parte del territorio nacional.

El tiempo seco predominará principalmente en el oriente del Caribe, el centro y sur de la región andina, la Orinoquia y la Amazonia.

Sin embargo, las lluvias más intensas se concentrarán sobre el área marítima y el litoral de la región Pacífica, así como en sectores del litoral Caribe, especialmente hacia el sur y occidente, en inmediaciones del golfo de Urabá y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También se prevén precipitaciones en sectores del norte y sur del Caribe, el norte, centro y occidente del Pacífico, el norte de la región Andina y diferentes zonas de la Orinoquia.

En el Caribe, aunque durante buena parte de la jornada predominará el tiempo seco, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en el sur y occidente de Córdoba, principalmente durante la madrugada.

Allí también podrían presentarse tormentas eléctricas sectorizadas.

En la tarde y noche, las lluvias podrían aparecer en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente sobre el área marítima.

La región Pacífica también tendrá una segunda mitad de jornada más lluviosa.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas.

En la región andina, las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde, noche y madrugada en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia y norte de Risaralda.

Boyacá, Caldas, Quindío y Cundinamarca tendrían lluvias de menor intensidad en zonas puntuales.

La región Andina tendrá lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores durante la tarde, noche y madrugada, con posibilidad de tormentas eléctricas. Foto: Adobe Stock Photo

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

Estas son las condiciones previstas para las principales ciudades del país durante las próximas horas, según el pronóstico entregado: