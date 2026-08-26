Colombia tendrá una jornada marcada por nubosidad y contrastes: mientras algunas zonas mantendrán tiempo seco, otras enfrentarán lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas.
Lluvias fuertes y presencia de fuertes tormentas sobre el litoral
Durante las próximas 24 horas se espera cielo entre parcial y mayormente nublado en buena parte del territorio nacional.
El tiempo seco predominará principalmente en el oriente del Caribe, el centro y sur de la región andina, la Orinoquia y la Amazonia.
Sin embargo, las lluvias más intensas se concentrarán sobre el área marítima y el litoral de la región Pacífica, así como en sectores del litoral Caribe, especialmente hacia el sur y occidente, en inmediaciones del golfo de Urabá y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También se prevén precipitaciones en sectores del norte y sur del Caribe, el norte, centro y occidente del Pacífico, el norte de la región Andina y diferentes zonas de la Orinoquia.
En el Caribe, aunque durante buena parte de la jornada predominará el tiempo seco, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en el sur y occidente de Córdoba, principalmente durante la madrugada.
Allí también podrían presentarse tormentas eléctricas sectorizadas.
En la tarde y noche, las lluvias podrían aparecer en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.
En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente sobre el área marítima.
La región Pacífica también tendrá una segunda mitad de jornada más lluviosa.
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas.
En la región andina, las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde, noche y madrugada en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia y norte de Risaralda.
Boyacá, Caldas, Quindío y Cundinamarca tendrían lluvias de menor intensidad en zonas puntuales.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades
Estas son las condiciones previstas para las principales ciudades del país durante las próximas horas, según el pronóstico entregado:
- Bogotá: cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. En la noche y madrugada predominará el tiempo seco. Temperatura máxima: 19 °C.
- Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.
- Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 18 °C.
- Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 27 °C.
- Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante la mañana y la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. En la noche y madrugada predominará el tiempo seco. Temperatura máxima: 33 °C.
- Barranquilla: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 35 °C.
- Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado. En la mañana predominará el tiempo seco, mientras que durante la tarde, noche y madrugada se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima: 28 °C.
- Popayán: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 26 °C. 030318