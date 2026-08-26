Se conoce lo que le encontraron a una de las víctimas que dejó tiroteo en Bogotá: hay un muerto y cuatro heridos

Un aterrador ataque armado se registró en las últimas horas en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. El hecho se perpetró en lo que sería un parqueadero y dejó a una persona muerta y otras cuatro heridas.

Terror en Bogotá por balacera que dejó un muerto: sujetos armados salieron de la vegetación y comenzaron a disparar

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de este caso, que ya genera alerta en las autoridades y que está siendo investigado.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que los delincuentes cometieron este crimen, pero hay un dato que ha llamado la atención. De acuerdo con Noticias Caracol, las autoridades le encontraron a una de las víctimas un brazalete del Inpec, por lo que pagaba casa por cárcel.

Además, otro de los lesionados, según el medio mencionado anteriormente, tiene antecedentes y cuentas pendientes con la justicia. Estos datos son fundamentales en medio de las pesquisas que se han hecho.

El hecho dejó a una persona sin vida en el sitio. Foto: X: @PasaenBogota

La Policía indicó que el ataque fue planeado y ejecutado en poco tiempo, pues esto es lo que se ha podido establecer hasta el momento.

Otro dato clave es un video que fue captado por una cámara de seguridad del sector y que muestra el momento exacto en el que se perpetró todo.

En las imágenes, que ya se han hecho virales en las redes sociales, se ve cuando las víctimas se encontraban departiendo en la zona, hasta donde llegaron en unas camionetas. Al parecer, estarían ingiriendo licor.

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Hasta ahí la escena avanzaba con normalidad, pero cambió en cuestión de segundos después de que por lo menos tres sujetos armados salieran de la vegetación y comenzaran a disparar de manera indiscriminada.

De hecho, en el video se ve cuando la persona que posteriormente murió cayó al suelo después de ser impactada por algunas balas. Al tiempo, los demás presentes salieron corriendo del sitio.

Tras la balacera, los heridos fueron trasladados rápidamente hasta un centro médico y la zona fue acordonada por las autoridades, que ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este caso y dar con la captura de los responsables.