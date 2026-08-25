¿Nuevas vías para solucionar la movilidad en Bogotá? Esto fue lo que dijo el alcalde Galán tras reunión con De La Espriella

La relación entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional parece estar entrando en una nueva etapa. Al menos así lo dejó ver el alcalde Carlos Fernando Galán después de reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella, encuentro en el que, según el mandatario distrital, comenzaron a destrabarse algunos de los proyectos que estaban pendientes de articulación con la Nación.

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Galán contó a través de su cuenta de X que sostuvo una reunión con el presidente para revisar la agenda de iniciativas que requieren coordinación entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

Aunque el mensaje del alcalde estuvo cargado de optimismo, hubo un anuncio que llamó la atención para solucionar la movilidad en la capital de la República.

“Fue una reunión muy productiva”, aseguró Galán, quien además destacó la disposición del jefe de Estado para trabajar de manera coordinada por Bogotá y las regiones del país.

Pero el encuentro no quedó solamente en una fotografía entre ambos mandatarios. Según explicó el alcalde, también participó Clara Lucía Sandoval, quien asumirá un papel clave en la relación entre el Gobierno nacional y la capital.

Sandoval será la encargada, por parte del presidente, de articular, agilizar y hacer seguimiento ante las entidades de la Nación a los proyectos considerados prioritarios para Bogotá. Una decisión que busca evitar que las iniciativas de la ciudad sigan quedándose atrapadas en trámites, discusiones o falta de coordinación entre las diferentes entidades.

Es precisamente allí donde aparece uno de los puntos que más interés genera después de la reunión: la ampliación de la Autopista Norte.

El propio Galán aseguró que durante las últimas semanas se ha logrado destrabar proyectos clave y puso esta obra como ejemplo. Sin entregar mayores detalles sobre qué cambió concretamente en el proceso, el alcalde sostuvo que el proyecto volvió a avanzar y que la intención es mantener el ritmo en otras iniciativas pendientes.

El anuncio resulta relevante para Bogotá debido a que la ciudad mantiene una amplia agenda de proyectos que dependen, en diferentes niveles, de la coordinación con el Gobierno nacional.

Por eso, el alcalde insistió en que los ciudadanos esperan resultados y que la Administración Distrital tiene definida una hoja de ruta en asuntos como seguridad, infraestructura, vivienda, desarrollo social y medioambiente.

“Los bogotanos esperan resultados y tenemos una agenda clara”, afirmó Galán.

El mandatario también planteó que para cumplir esos objetivos “será necesario que exista un Gobierno nacional comprometido con Bogotá” y dispuesto a trabajar de manera articulada con la Alcaldía.

Por ahora, el mensaje del alcalde apunta a un escenario diferente al de las tensiones que en distintos momentos han marcado la relación entre el Distrito y la Nación. La reunión con De La Espriella y la designación de una funcionaria para hacer seguimiento directo a los proyectos parecen abrir un nuevo canal de comunicación.

Sin embargo, queda la pregunta sobre cuánto de este acercamiento se traducirá realmente en obras y resultados para los bogotanos. La ampliación de la Autopista Norte, al menos según Galán, salió de la lista de proyectos trabados.

Ahora el reto será que ese anuncio no se quede únicamente en una buena noticia de escritorio y que los avances prometidos terminen convirtiéndose en hechos visibles para la ciudad.