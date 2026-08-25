Abelardo De La Espriella autorizó 30 extradiciones: “No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”

El presidente Abelardo De La Espriella informó que en los últimos 16 días ha autorizado 30 extradiciones y anticipó que no habrá contemplaciones con los criminales.

“En 16 días de Gobierno, he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación”, comentó el jefe de Estado.

Agregó: “El mensaje para los criminales es claro. No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.

Hasta ahora, no se ha revelado el nombre de las personas que saldrán del país por requerimiento de la justicia de otras naciones.