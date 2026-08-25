Confidenciales

Abelardo De La Espriella autorizó 30 extradiciones: “No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”

El presidente informó que las extradiciones las firmó en los últimos 16 días.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 8:58 p. m.
Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella informó que en los últimos 16 días ha autorizado 30 extradiciones y anticipó que no habrá contemplaciones con los criminales.

“En 16 días de Gobierno, he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación”, comentó el jefe de Estado.

Agregó: “El mensaje para los criminales es claro. No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.

Hasta ahora, no se ha revelado el nombre de las personas que saldrán del país por requerimiento de la justicia de otras naciones.