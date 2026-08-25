Ficha del exministro de Defensa, Iván Velásquez, busca llegar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema

José Reyes Rodríguez Casas sería la ficha del exministro de Defensa, Iván Velásquez, que estaría intentando llegar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La instancia que se encarga de investigar y acusar penalmente a los aforados en Colombia.

El nombre de Rodríguez Casas apareció en la lista de 129 preseleccionados que tiene la Corte Suprema de Justicia para suplir las vacantes de los magistrados Cristina Lombana, Héctor Alarcón, Francisco Farfán, César Reyes y Marco Antonio Rueda.

José Reyes Rodríguez es uno de los preseleccionados para llegar a la Corte Suprema. Foto: Suministro

Lo particular es que José Reyes Rodríguez Casas ha sido uno de los hombres más cercanos al exministro de Defensa, Iván Velásquez. De hecho, han sido compañeros de vieja data junto a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tanto en la Corte Suprema como en las investigaciones de parapolítica.

La confianza de Velásquez sobre Rodríguez Casas llegó a tal punto que en septiembre de 2022 lo designó como su director de Justicia Penal Militar, la instancia que investiga a los miembros de la Fuerza Pública en el país.

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Ahora aspira a llegar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se mueven varios procesos contra el gobierno del expresidente Petro, como el saqueo a la UNGRD.