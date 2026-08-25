Los desafíos de Colombia ante el mundo, a los ojos de Carolina Barco, María Ángela Holguín, Julio Londoño y Camilo Reyes

¿Qué oportunidades tiene Colombia para fortalecer su presencia y liderazgo en el mundo?, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en materia de relaciones exteriores?, entre otras preguntas, serán abordadas en el conversatorio Colombia ante el mundo: ¿qué desafíos enfrentamos?

Canciller designado presentó ante el Atlantic Council las prioridades en la política exterior de Colombia

El encuentro reunirá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, a cuatro destacados diplomáticos y excancilleres de Colombia para conversar sobre el presente y futuro de la política internacional del país, en un contexto internacional marcado por transformaciones geopolíticas, nuevas dinámicas de poder y desafíos globales.

Estarán Carolina Barco, María Ángela Holguín, Julio Londoño y Camilo Reyes, cuatro figuras con amplia experiencia en la conducción de la política exterior colombiana y en escenarios diplomáticos nacionales e internacionales.

Carolina Barco fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2006, y posteriormente se desempeñó como embajadora de Colombia en Estados Unidos, España y Andorra.

María Ángela Holguín fue canciller de Colombia entre 2010 y 2018. Durante su trayectoria diplomática ha ocupado diferentes cargos de representación internacional y participado en procesos relacionados con la integración regional y las relaciones multilaterales.

Julio Londoño es diplomático y académico, con una amplia trayectoria en asuntos de política exterior, fronteras, límites y derecho internacional. Ha ocupado diferentes cargos en la Cancillería y representado a Colombia ante organismos y escenarios internacionales.

Camilo Reyes, diplomático de carrera con más de 35 años de experiencia, fue ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia en diferentes países, y representante permanente ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de UTadeo.

Cuatro excancilleres se reúnen en UTadeo para analizar los desafíos de Colombia ante el mundo. Foto: UTadeo

La conversación será moderada por Francisco Lloreda, rector de la UTadeo.

El encuentro hace parte de la apuesta de UTadeo por generar espacios de reflexión y diálogo académico sobre los grandes asuntos que atraviesan al país y su relación con el mundo, en el marco de la Cátedra Grandes temas de nuestros tiempos: claves del mundo contemporáneo.

Será el jueves 27 de agosto a las 10:00 a. m. en el auditorio Fabio Lozano de la UTadeo.