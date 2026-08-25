Los desafíos de Colombia ante el mundo, a los ojos de Carolina Barco, María Ángela Holguín, Julio Londoño y Camilo Reyes

¿Qué oportunidades tiene Colombia para fortalecer su presencia y liderazgo en el mundo?, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en materia de relaciones exteriores?, entre otras preguntas, serán abordadas en el conversatorio Colombia ante el mundo: ¿qué desafíos enfrentamos?
El encuentro reunirá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, a cuatro destacados diplomáticos y excancilleres de Colombia para conversar sobre el presente y futuro de la política internacional del país, en un contexto internacional marcado por transformaciones geopolíticas, nuevas dinámicas de poder y desafíos globales.
Estarán Carolina Barco, María Ángela Holguín, Julio Londoño y Camilo Reyes, cuatro figuras con amplia experiencia en la conducción de la política exterior colombiana y en escenarios diplomáticos nacionales e internacionales.
Carolina Barco fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2006, y posteriormente se desempeñó como embajadora de Colombia en Estados Unidos, España y Andorra.
María Ángela Holguín fue canciller de Colombia entre 2010 y 2018. Durante su trayectoria diplomática ha ocupado diferentes cargos de representación internacional y participado en procesos relacionados con la integración regional y las relaciones multilaterales.
Julio Londoño es diplomático y académico, con una amplia trayectoria en asuntos de política exterior, fronteras, límites y derecho internacional. Ha ocupado diferentes cargos en la Cancillería y representado a Colombia ante organismos y escenarios internacionales.
Camilo Reyes, diplomático de carrera con más de 35 años de experiencia, fue ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia en diferentes países, y representante permanente ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de UTadeo.
La conversación será moderada por Francisco Lloreda, rector de la UTadeo.
El encuentro hace parte de la apuesta de UTadeo por generar espacios de reflexión y diálogo académico sobre los grandes asuntos que atraviesan al país y su relación con el mundo, en el marco de la Cátedra Grandes temas de nuestros tiempos: claves del mundo contemporáneo.
Será el jueves 27 de agosto a las 10:00 a. m. en el auditorio Fabio Lozano de la UTadeo.