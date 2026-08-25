Gofest 2026, el evento que reunirá en Bogotá a más de 300 speakers de emprendimiento e innovación

Del 26 al 29 de agosto se llevará a cabo en Ágora Bogotá la novena edición de Gofest, el festival de emprendimiento e innovación organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

El evento contará con más de 300 conferencistas nacionales e internacionales. La programación abordará temas como inteligencia artificial, tecnologías emergentes, capital de riesgo, liderazgo, expansión internacional, desarrollo de producto y nuevos modelos de negocio.

Entre los participantes estarán John Peter Lewis, director comercial de SXSW; Pablo Zamora, cofundador de NotCo; Marcelle Paiva, vicepresidenta de AI Hub en Oracle; Matías Laks, gerente de Rappi en Colombia; Kevin Koym, fundador de Tech Ranch; José Vélez, fundador de Bold, y Ana Peña, directora de Comunicaciones para las Américas de Intel.

El encuentro también tendrá GO MATCH LATAM, una plataforma que busca concretar reuniones entre startups, inversionistas, fondos de capital, empresas, gobiernos, aceleradoras e incubadoras.

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“Gofest reunirá a los exponentes más importantes del ecosistema del emprendimiento de América Latina. Esto, unido a espacios clave como el GO MATCH, donde esperamos 10.000 citas de negocio, es una evidencia de que seguimos comprometidos por convertir a Bogotá en la capital del emprendimiento de la región”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Google participará como patrocinador principal y tendrá una programación de hackatones, conferencias y talleres sobre sus herramientas de inteligencia artificial.

Cabe resaltar que, en 2025, Gofest registró más de 40.000 asistencias, reunió a 2.300 startups y contó con representantes de 51 países.