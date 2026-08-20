Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá

La excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, estaría buscando llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo que hoy ocupa Ovidio Claros.

A muchos les suena la idea porque consideran que la trayectoria de Valencia en el sector público y su formación académica son una prenda de garantía para esta posición.

Quienes están impulsando a Valencia argumentan que podría ayudar a sumar entre diferentes y tender puentes con varios sectores políticos, como el de la exalcaldesa Claudia López, quien fue muy cercana a su campaña presidencial.