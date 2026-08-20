CONFIDENCIALES

Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá

La excandidata presidencial buscaría tender puentes con varios sectores políticos.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 9:41 a. m.
Paloma Valencia, excandidata presidencial, tiene una importante trayectoria en el sector público.
Paloma Valencia, excandidata presidencial, tiene una importante trayectoria en el sector público. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, estaría buscando llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo que hoy ocupa Ovidio Claros.

A muchos les suena la idea porque consideran que la trayectoria de Valencia en el sector público y su formación académica son una prenda de garantía para esta posición.

Quienes están impulsando a Valencia argumentan que podría ayudar a sumar entre diferentes y tender puentes con varios sectores políticos, como el de la exalcaldesa Claudia López, quien fue muy cercana a su campaña presidencial.