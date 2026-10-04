La Selección Colombia tendrá su tercer y último encuentro de la fecha Fifa, enfrentando a la selección de Perú este martes, 6 de octubre, a las 6:45 p. m., en el Inter Miami Stadium, de Miami.

Así evaluó Néstor Lorenzo la fría caída de Colombia contra Paraguay: “Estamos en construcción”

La Tricolor estará en la búsqueda de un resultado más favorable luego de empatar con México 1-1 y caer ante Paraguay por 1-0.

Teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en un nuevo ciclo, tras el retiro de varios jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, el técnico Néstor Lorenzo ha realizado rotaciones durante estos encuentros para ir incorporando figuras que tendrán mayor protagonismo en futuras competiciones internacionales.

Por ello, a pocos días del encuentro ante Perú, el director argentino ya tiene prácticamente definido uno de los movimientos que realizará en el 11 titular.

El jugador que protegerá el arco en el partido contra Perú

Previo al partido de preparatoria que la Selección Colombia tuvo ante Paraguay, Lorenzo afirmó su intención de utilizar a todos los guardametas convocados para la fecha Fifa.

En el encuentro de México, el escogido fue Álvaro Montero; para Paraguay, la decisión fue Aldair Quintana y, en el partido contra Perú, las miradas apuntan al arquero del Cruz Azul de México, Kevin Mier.

“Puede ser que cambie el arquero, sí. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que en esa posición sea uno de los cambios”, comentó Lorenzo en rueda de prensa.

En pocas palabras, para la próxima fecha del conjunto tricolor, será muy probable ver a Mier reemplazar a Quintana, volviendo a tener una oportunidad de defender el arco de la selección.

El guardameta de 26 años ya ha tenido experiencia con el combinado nacional, después de haber sido el arquero titular en tres encuentros durante las eliminatorias del Mundial 2026. Curiosamente, el debut de Mier fue ante la selección peruana el pasado 6 de junio de 2025.

Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Durante estos encuentros, Mier disputó 270 minutos, manteniendo una valla invicta y recibiendo cuatro goles. La última vez que se puso la camiseta de la Selección fue en el encuentro contra Venezuela, que quedó a favor de los cafeteros por 6-3.

El arquero de Cruz Azul estuvo durante el proceso de la Selección Colombia en las eliminatorias del Mundial 2026; pero no fue convocado a participar en el torneo tras sufrir una lesión grave y por decisión del director técnico.