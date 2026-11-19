La creadora de contenido Paula Galindo, conocida en el mundo digital como Pautips, compartió con sus seguidores uno de los momentos más personales de su vida.

A través de un video publicado en sus redes sociales junto a su esposo, Ronald Moscoso, la influenciadora mostró su reacción al ver el resultado positivo de una prueba de embarazo, aunque rápidamente aclaró que la ilusión duró poco debido a un efecto de su tratamiento de fertilidad.

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El clip, difundido en su cuenta de TikTok el miércoles 18 de noviembre, fue grabado en el baño de su casa. En las imágenes se observa a la pareja frente a la prueba que marca claramente la palabra “embarazada”.

La reacción de Galindo mezcla sorpresa, incredulidad y lágrimas, mientras busca la mirada de su esposo en medio de la emoción del momento.

Aunque la escena inicial despertó una ola de felicitaciones entre quienes vieron el video sin leer la descripción, la propia influenciadora se encargó de explicar desde el primer momento lo que realmente había sucedido.

Según detalló en el texto que acompañó la publicación, el resultado no correspondía a un embarazo real, sino a un falso positivo provocado por los medicamentos que utiliza actualmente para lograr ser madre.

“Fue un falso positivo. No sabía que en tratamientos de fertilidad puedes obtener un positivo en una prueba de embarazo sin estar embarazada”, escribió Galindo en su cuenta.

De acuerdo con lo que explicó la creadora de contenido, este tipo de situaciones ocurren debido a la aplicación de una inyección de gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona que se utiliza médicamente para estimular y desencadenar la ovulación.

Dado que las pruebas de embarazo caseras buscan precisamente la presencia de esta hormona en el organismo, realizar el test demasiado pronto después de la inyección puede detectar los restos del medicamento y arrojar un resultado positivo sin que exista gestación.

En el mismo video, Galindo también hizo referencia al concepto de “embarazo químico”, término que suele usarse en redes y en el ámbito médico para describir pérdidas muy tempranas o detecciones hormonales que no llegan a desarrollarse como un embarazo real.

El episodio cobra especial relevancia para los seguidores de la colombiana debido a que Pautips, quien suma más de una década creando contenido sobre belleza y estilo de vida en el país, ha hablado abiertamente sobre las dificultades físicas que enfrenta para quedar embarazada.

En septiembre de 2026, durante su paso por el programa MasterChef Celebrity Colombia, la bogotana reveló que había iniciado un estricto acompañamiento médico y hormonal para preparar su cuerpo para la maternidad.

Según contó, su sistema reproductivo quedó afectado por las secuelas de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que padeció durante su juventud.

“El plan: subir el porcentaje de grasa, comer más y hacer menos ejercicio para que mis niveles hormonales se estabilicen y algún día pueda ser mamá”, explicó en aquel momento sobre las recomendaciones médicas que viene siguiendo.

Previamente, en 2025, durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, ya había mencionado que la desnutrición sufrida años atrás dejó huellas en su fertilidad, a pesar de llevar hoy un estilo de vida saludable.

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La publicación generó miles de comentarios en cuestión de horas. Mientras una gran parte de su comunidad le envió mensajes de aliento y empatía por el proceso médico que atraviesa, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud de Ronald Moscoso en el video, señalando en los comentarios que esperaban una reacción más expresiva de su parte frente a la noticia.

Más allá de las opiniones divididas sobre la reacción de la pareja, Galindo cerró su mensaje con un tono sereno y optimista, dejando claro que tanto ella como su esposo mantienen firme el propósito de formar una familia. “Así que bueno, fue un amague, pero seguimos confiando en que algún día será”, concluyó la creadora de contenido.