J Balvin, Kapo, J Álvarez, Golpe a Golpe, Nio García, Pasabordo, Hebert Vargas y Milo Bvgatti recibieron un anillo personalizado que Reykon diseñó junto a Joyería Venezia para agradecerles por acompañarlo en sus dos noches sold out.

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Detrás de las dos noches que Reykon vivió en El Corazón de Bogotá Arena había un detalle que pocos conocían. Además de preparar un espectáculo con grandes invitados de la música nacional e internacional, el artista quiso tener un reconocimiento especial con cada uno de los colegas que aceptaron acompañarlo en esta celebración: un anillo personalizado, diseñado por él junto a Joyería Venezia, especialmente para la ocasión.

El proyecto representó todo un reto para la joyería colombiana, según una publicación realizada por Joyería Venezia en sus redes sociales, las piezas fueron elaboradas en tiempo récord: tan solo dos días de trabajo para materializar el diseño de Reykon.

Los anillos fueron fabricados en oro de 18 quilates y con las mejores piedras del mercado, convirtiéndose en un regalo pensado hasta en el último detalle. El artista paisa también tuvo su propio anillo, que lució durante la segunda fecha en la capital.

Uno de los momentos más especiales ocurrió durante la presentación de J Balvin, quien, frente a más de 10.000 asistentes, agradeció públicamente a Reykon por el regalo que había recibido. Un gesto que hizo visible una historia que hasta entonces se había mantenido detrás del escenario y que se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche.

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La sorpresa tampoco terminó cuando se apagaron las luces del escenario. A través de sus redes sociales, varios de los artistas invitados compartieron sus anillos y agradecieron a Reykon por este gesto tan especial. Las publicaciones también permitieron conocer el trabajo que hubo detrás de las piezas y el papel de Joyería Venezia en la materialización de una idea que el artista quiso convertir en un recuerdo para sus colegas.

Así, entre canciones, invitados y dos noches en El Corazón de Bogotá Arena completamente llenas, los anillos diseñados por Reykon junto a Joyería Venezia se sumaron a las historias que dejó este encuentro musical: un detalle que nació detrás del escenario, pero que terminó siendo protagonista frente a miles de personas.