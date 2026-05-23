“Tenemos una responsabilidad ante la sociedad”, Reykon regresa con nuevo álbum y habla de fe, paternidad y la industria musical

SEMANA: Este 2026 es su gran regreso musical. ¿Con qué va a sorprender a sus seguidores?

Reykon: Sí, este año vengo con un álbum que se llama No se te olvidó; vengo a mostrarle a la gente esa nueva faceta de Reykon, con su misma vuelta, su misma esencia, lo que he sido yo toda la vida. He sido mis canciones románticas, pero ahora vengo un poco más maduro, más centrado. Yo estaba por allá guardado, que es diferente. Vengo como cuando tú te encuentras un billete de 50.000 en un bolsillo y te emocionas. Así viene Reykon, viene cargado de muchas cosas muy bonitas.

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SEMANA: Usted habla de la esencia de Reykon, ¿cuál es?

R.: Nunca he sido un man grosero y en mis canciones nunca he sido grosero. Le he cantado mucho al amor de ciertas maneras, pero yo lo narro de una manera bacancita, donde la gente se la disfrute, donde el peladito la pueda escuchar y no tenga que bajarle volumen porque ahí viene la grosería.

Yo entiendo esa parte como papá. Tengo una niña de 15 años, entonces obviamente entiendo. Yo siento que hay una responsabilidad, y lo he dicho desde que empecé mi carrera: los artistas sí tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Para algo Dios nos pone en esa lupa, de que tanta gente nos mire y empatice con nosotros. Creo que eso no es en vano. Nosotros como artistas sí tenemos una misión dentro de este mundo; como artistas, nuestro comportamiento debe tratar de ser ejemplo porque mucha gente nos está viendo y los peladitos crecen con nosotros, viendo lo que hacemos. Entonces piensan que porque uno o su artista favorito hace algo, está permitido.

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Reykon presentará este 2026 su álbum ‘No se te olvidó’. Foto: Roxeny Velásquez

SEMANA: Lo que llaman el poder de la representación…

R.: Claro, es que es muy fuerte. A mí me pasó mucho. Yo luché mucho con el cigarrillo, con la marihuana. Y cuando salía uno de mis artistas favoritos al escenario fumando marihuana relajado, yo decía: “Ah, pues yo creo que no pasa nada”. Ahí empecé a darme cuenta del poder que uno tiene, porque uno sí tiene un poder.Hay una frase que dice: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, eso es una realidad de la vida. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y a cuánta gente le llegamos. Si yo sé que muevo tanta gente, ¿cómo voy a salir haciendo lo que no me gustaría que mi hija vea?

SEMANA: Cuéntenos un poco más de su nuevo sencillo…

R.: La culpa es una canción para ese amor donde uno vive culpándose todo el tiempo. A mí me gusta mucho lo que dice la canción para ese despechito que le gusta mucho a la gente. Pero su sonido se me asemeja mucho a canciones como Secretos, Imaginándote, ese tipo de canciones. Yo dije: “Eso tiene un sonido muy de la parte mía cuando soy romántico”. Eso tiene mucho que ver conmigo y por eso me gusta tanto la canción.

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SEMANA: Antes del lanzamiento del nuevo sencillo, usted hizo un cover. ¿Por qué escogió al Joe Arroyo?

R.: Porque a mí me encanta esa música, yo soy salsero por las venas. Joe es un referente muy grande. Tal para cual es una canción especial; cada que ponían ese pianito cuando empieza, me movía las fibras. Incluso él tiene canciones mucho más grandes en números, pero esa me toca demasiado.Cuando la lanzamos, las hijas de él me comentaron y yo dije: “A las peladas les gustó”. Es como si mañana alguien hiciera una versión de La santa y mi hija fuera la primera en decirle: “Hey, te quedó una chimba”. Entonces como que hay un aval ahí. Eso me gustó mucho.

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SEMANA: ¿Cómo conviven la música y la fe en su vida?

R.: El camino de la fe es complicado porque está esa dualidad entre si está bien o está mal, y más en el mundo musical. Yo trato de hacer las cosas de la mejor manera y pedirle mucha dirección a Dios. Todo el tiempo le pido dirección.

Yo creo que por algo Él me tiene acá. Él quiere que yo haga esto y hará el llamado el día que no lo quiera. Creo mucho en Él y siento que esto me ha ayudado mucho. Por ejemplo, yo sé que mi carrera es muy nocturna, pero de lunes a jueves, cuando no estoy cantando, yo no soy nocturno para nada. Me levanto a las 6:30 de la mañana, me acuesto temprano, voy al gimnasio.

Trato de hacer una vida más tranquila.Voy a una discoteca cada seis meses por ahí, y a la hora ya me quiero ir para mi casa. No lo disfruto igual. Yo amo el silencio. Ahí me encuentro conmigo mismo. Estar solo me ha enseñado demasiado, porque ahí es donde verdaderamente buscamos cosas interesantes en nosotros. Y pues yo, en mi caso, hablo mucho con Dios. También tengo una rutina muy marcada. Todas las mañanas escucho música cristiana. No cojo Instagram hasta dos horas después de levantarme. Hasta el mediodía escucho solamente esa música. Me da tranquilidad. En las mañanas, primero necesito mi gimnasio mental, que es la oración, meditar, estar tranquilo conmigo mismo.

Reykon presentará este 2026 su álbum ‘No se te olvidó’. Foto: Roxeny Velásquez

SEMANA: Usted es padre de una adolescente de 15 años. ¿Cómo ha sido ese rol paterno siendo artista?

R.: Yo fui papá muy joven y realmente ella no lo toma como “soy la hija de Reykon”. No, ella es la hija de Andrés y le tocó que el papá fuera Reykon. Ella vive cosas que de pronto no le gustan mucho, como que le digan ciertas cosas del papá, pero yo hablo mucho con ella.Ella me ayuda mucho, me dice: “Esa canción no me gusta”. Ella sí me dice la verdad, me ayuda demasiado. Una niña de 15 años es un termómetro impresionante. Creo que ella es una artista por completo. Canta, hace mil cosas muy bien hechas, pero siento que el camino de figurar no le gusta tanto. Por el momento es una gran deportista, pero cantar no quiere.

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SEMANA: Recientemente estuvo en la Semana de la Moda de París, ¿cómo nació ese gusto?

R.: Yo tampoco conocía eso de mí, fue muy genuino. Hay amores que se encuentran y dicen: “Nos amamos, pero no nos conocíamos”. Y eso me pasó con la moda. Hice una gira por Europa el año pasado y empecé a ver cómo se vestía la gente y sus estilos. Empecé a mezclar cosas nuevas sin dejar de tener el estilo urbano que uno tiene. Y la mezcla fue bacana.

Cuando empecé a verme al espejo, dije: “Hay cosas que no comparto, que nunca me pondría, pero hay puntos que sí me gustan demasiado”. Cuando fui a París y me senté en esas primeras filas de las pasarelas, me atendieron muy bien porque era gente que me conocía, pero ya me veían diferente por mi atuendo. Y dije: “Yo pertenezco aquí”. Desde ahí empezamos ese camino. Ahora me invitan a muchas cosas de moda.

Reykon presentará este 2026 su álbum ‘No se te olvidó’. Foto: Roxeny Velásquez

SEMANA: ¿Cómo está hoy el amor en su vida?

R.: Voy a empezar hablando por el amor propio. Dios me llevó a amarme de una manera increíble para poder amar de una manera más bonita a todo el mundo. Muchas veces creemos que amamos bien, y amamos tóxicamente. Entonces primero me llevó a valorarme mucho y a valorar mucho a la gente que tenía al lado. Estoy rodeado de personas muy bonitas, de una familia hermosa. Por eso, no me voy de Envigado. Y para no evadir la pregunta sobre otro tipo de amor, te confirmo que sí hay alguien hoy en mi vida. Cuando es una muy buena compañía, eso se te nota en la cara y empiezan a pasar cosas muy bonitas. Entonces digamos que estamos muy bien de amor.