El actor español Antonio Banderas respondió luego de varios rumores que mencionaban una supuesta ruina económica tras reportes sobre las pérdidas millonarias del Teatro del Soho CaixaBank, el ambicioso proyecto cultural que fundó en Málaga y que habría acumulado déficits superiores a los 2,5 millones de euros.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Banderas afirmó con contundencia: “No estoy arruinado, estoy a tope y amenazantemente feliz”, dejando claro que las pérdidas forman parte de una apuesta artística y cultural que puede sostener sin inconvenientes. El intérprete explicó, además, que su teatro no fue concebido como un negocio para generar ganancias rápidas, sino como un espacio destinado a impulsar producciones de alto nivel, crear empleo y fortalecer la vida cultural de su ciudad.

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Lejos de una crisis económica, Banderas continúa siendo una de las figuras españolas más exitosas de Hollywood y del cine internacional. Con una carrera de más de cuatro décadas, el actor ha participado en producciones emblemáticas como La máscara del Zorro, Philadelphia, Dolor y gloria y la saga de Shrek, en la que dio voz al popular Gato con Botas.

El fin de una era

Foto: AFP

El periodista estadounidense Anderson Cooper se despidió oficialmente del histórico programa 60 Minutes después de casi 20 años, cerrando una de las etapas más reconocidas de su carrera televisiva. Explicó que la decisión responde, principalmente, a motivos familiares y al deseo de dedicar más tiempo a sus hijos pequeños luego de años combinando su trabajo en CBS con la conducción de Anderson Cooper 360º, en CNN.

“Ha sido el honor de mi vida”, afirmó el periodista durante su despedida oficial, en la que también destacó la importancia de preservar la independencia editorial y la credibilidad histórica del programa.Considerado uno de los rostros más influyentes del periodismo televisivo estadounidense, construyó su prestigio gracias a coberturas internacionales sobre guerras, desastres naturales y conflictos humanitarios, además de entrevistas exclusivas con líderes políticos y figuras del entretenimiento.

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A lo largo de su trayectoria recibió múltiples premios Emmy y reconocimientos de la industria por su trabajo periodístico, consolidándose como una de las figuras emblemáticas de CNN y CBS. Su salida también ocurre en medio de un periodo de transformaciones internas en CBS News tras cambios editoriales impulsados por la nueva administración de la cadena. Continuará al frente de Anderson Cooper 360º, aparte de sus proyectos especiales y transmisiones en CNN, cadena con la que renovó contrato recientemente.

Gran regreso

Grey's Anatomy: una de las series que más ha durado en la televisión de Estados Unidos.

ABC confirmó oficialmente un nuevo spin-off de Grey’s Anatomy, la histórica serie creada por Shonda Rhimes, quien volverá al universo médico como productora ejecutiva y cocreadora del proyecto junto con Meg Marinis.

La nueva ficción, ambientada en un hospital rural del oeste de Texas, marcará un cambio importante dentro de la franquicia, ya que por primera vez la historia se desarrollará lejos de Seattle y de los grandes centros médicos urbanos. De acuerdo con el adelanto de ABC, la trama seguirá a un grupo de médicos que trabajan en un centro hospitalario considerado “la última oportunidad de atención antes de kilómetros de la nada”.

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Abordará casos extremos y el difícil acceso a la salud en zonas aisladas de Estados Unidos.El anuncio representa, además, el regreso directo de Rhimes al género que revolucionó hace más de 20 años. Desde su estreno en 2005, Grey’s Anatomy se convirtió en uno de los dramas médicos más exitosos de la televisión estadounidense, superando las 20 temporadas al aire. El nuevo spin-off todavía no tiene título oficial ni elenco confirmado. ABC prevé estrenarlo durante la temporada televisiva de 2027, con la participación también de Ellen Pompeo como productora ejecutiva.

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Tendrá estatua

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Bad Bunny entrará a la colección permanente del Museo de Cera de Madrid. La institución informó que el equipo artístico ya trabaja en los detalles finales de la escultura, elaborada con altos estándares de realismo para capturar no solo la apariencia física del cantante, sino también su estilo y personalidad sobre el escenario.

El anuncio coincide, además, con la llegada de Bad Bunny a España como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos Tour, que incluye diez conciertos en Madrid entre mayo y junio. Aunque el museo no ha confirmado oficialmente si el artista asistirá a la inauguración de la figura, medios españoles señalan que la presentación podría realizarse cerca de su primer show en la capital española, previsto para el 30 de mayo.

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La incorporación de Bad Bunny al emblemático museo madrileño refleja el lugar que ocupa actualmente como una de las figuras latinas más influyentes del entretenimiento mundial. El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, acumula récords históricos en plataformas digitales y giras internacionales, consolidándose como uno de los artistas más escuchados del planeta en Spotify durante varios años consecutivos. Su actual tour mundial también rompió cifras de convocatoria, con más de 2,6 millones de entradas vendidas en la primera semana de venta.

Anulan juicio

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El nombre de Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood, vuelve a llamar la atención luego de que el tercer juicio en su contra fuera declarado nulo por un tribunal de Nueva York: el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime sobre una acusación de violación presentada por la exaspirante a actriz Jessica Mann.

El juez Curtis Farber decidió anular el proceso, pues concluyó que los integrantes del jurado estaban “irremediablemente bloqueados” después de varios días de deliberaciones. Tras la declaración de nulidad, la oficina del fiscal de Manhattan tendrá ahora un plazo aproximado de 30 días para decidir si impulsa un cuarto juicio por el caso de la actriz.

Weinstein, de 74 años, enfrenta desde 2017 decenas de denuncias por abuso sexual y violación, que dieron origen al movimiento Me Too y provocaron una de las mayores caídas de poder en la industria cinematográfica estadounidense. Aunque este nuevo juicio terminó sin resolución, el exmagnate continuará en prisión, donde permanece desde 2020, debido a la condena de 16 años que cumple en California por delitos sexuales cometidos contra una modelo europea.

Critica a Trump

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El director español Pedro Almodóvar volvió a convertir el Festival de Cannes en escenario de debate político tras asegurar que Europa debe actuar como “un escudo” frente a “monstruos como Trump, Netanyahu y Putin”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la rueda de prensa de presentación de Amarga Navidad, su nueva película en competencia oficial por la Palma de Oro, donde el cineasta defendió la responsabilidad moral de los artistas de pronunciarse ante los conflictos políticos y sociales actuales.

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Almodóvar, que apareció en Cannes luciendo una insignia de Palestina libre, sostuvo que el silencio de los creadores frente a situaciones de violencia o autoritarismo representa “un síntoma de devaluación de la democracia”. Sus palabras, rápidamente, tuvieron repercusión internacional y marcaron uno de los momentos más comentados de esta edición del certamen francés. Amarga Navidad recibió una prolongada ovación luego de su proyección oficial y reafirmó el vínculo histórico del director con el festival, en el que ha construido parte fundamental de su prestigio internacional.