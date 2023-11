Es medico de ‘Grey’s Anatomy’, actor y piloto de carreras; este es el hombre más sexy del mundo, según la revista ‘People’

“Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo”, le dijo el actor a la revista People luego de conocer este particular reconocimiento.

Su trabajo destaca en películas como Fast Times, Heaven help us, Happy Together, Las 7 reglas del amor, El gran robo, Día de los enamorados, Transformers: El lado oscuro de la Luna, Escritores de la libertad, No me olvides, Quiero robarme a la novia, Encantada, Desencantada y El bebé de Bridget Jones.