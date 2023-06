Shakira: “He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación”. La colombiana cuenta cómo ha sobrellevado su tusa en la revista People

Después de un 2022 turbulento, marcado por su separación con Gerard Piqué, Shakira brilla como nunca antes en lo que va de este año. No solo ha conseguido ubicarse en los primeros lugares de los listados en Spotify y Youtube, con canciones como la Session #53 con Bizarrap y TQG, con su compatriota Karol G. También fue elegida como la Mujer del Año por parte de la Revista Billboard y este lunes la artista encabeza el listado de los ‘Los 50 más bellos de 2023′ de la revista People.

Precisamente, en entrevista con esta publicación, la colombiana abrió su corazón. Habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, su familia, sus amigos y hasta sus fanáticos en esta nueva etapa que escribe junto a sus hijos, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8.

Shakira fue elegida también la mujer más poderosa de este 2023. - Foto: Revista People

La estrella barranquillera se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido tras su separación. “No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”, aseguró Shakira.

La colombiana confesó que “hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido”.

Y aunque aseguró que ha habido días en los que sintió que no podría sobrellevar todos los malos momentos a los que ha tenido que enfrentarse en el último año —su separación, la salud de su padre, sus problemas con Hacienda—, reconoce sin embargo que “la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.

Sobre la manera en que ha sobrellevado el desamor, la colombiana de 46 años asegura que ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles": Shakira. - Foto: getty images

Ahora dice estar concentrada en sacar a Sasha y Milan adelante. “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”.

También de los difíciles momentos que ha tenido que sobrellavar por cuenta de la salud de su padre, que se deterioró justo por los días en que estalló el escándalo de su ruptura con Piqué: “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.