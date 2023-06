- Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

La cantante, supuestamente, se basó en tres motivos para no dejar a Milan y Sasha en Barcelona.

Ventilan motivo por el que Shakira no habría dejado que sus hijos fueran a boda del hermano de Piqué; sería por una ‘traición’

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de una serie de noticias en la prensa internacional, debido a todo el alboroto que causó el anuncio de la boda de Marc Piqué y María Valls, hermano y cuñada del exfutbolista. El español y la colombiana habrían tenido un ‘cruce’ por decisiones relacionadas a sus hijos, Milan y Sasha, quienes estaban en Barcelona con su progenitor.

De acuerdo con lo que revelaron diversos periodistas como Las Mamarazzis, la cantante habría decidido que no daría este permiso a sus pequeños, ya que le correspondía pasar unos días con ellos, según el convenio que firmaron en 2022. La celebridad no dio su brazo a torcer y no aceptó las propuestas del empresario, que intentó negociar para que los menores se quedaran unos días más en España.

A pesar de que se especuló mucho sobre esta posición de Shakira con respecto a la celebración en la familia Piqué-Valls, lo cierto fue que la artista supo manejar la situación y sus hijos regresaron a Miami con ella el pasado 19 de junio de 2023. Gerard Piqué viajó con ellos y los entregó, evitando dar declaraciones sobre la negativa de su expareja.

No obstante, recientemente, Shakira y Piqué fueron centro de nueva información que salió a la luz, relacionada directamente con este festejo de la familia del empresario de Kosmos. Jordi Martin, reconocido paparazzi, utilizó su canal oficial de YouTube para contar en exclusiva los motivos que habrían llevado a la cantante a tomar aquella decisión.

“Yo hoy les traigo los motivos, aquí en exclusiva en nuestro canal, para que vean que la barranquillera tampoco tomó una decisión que sea muy desacertada bajo mi punto de vista”, dijo al inicio del video, donde plasmó fotografías que captó en el pasado.

El reportero comentó que por parte judicial todo estaba a favor de la colombiana, pues le correspondía un tiempo exacto con sus hijos en estas vacaciones de mitad de año. De igual manera, puntualizó en que el deportista intentó convencer a su ex, pero la respuesta fue contundente y negativa.

“Primero, por el régimen de la custodia, los niños le tocaban a Shakira. Recordemos de la cantante los llevó a Barcelona para que disfrutaran los días que les tocaban con sus padre, ahí fue cuando Shakira fue captada con Lewis Hamilton. Este pasado lunes 19, Piqué se los tenía que entregar en Miami, como sucedió, y aunque Gerard intentó hasta el último instante convencer a la colombiana para que los niños pudieran acudir a la boda de su tío, Shakira se negó en rotundo”, comentó, respaldando lo dicho por Laura Fa y Lorena Vásquez en el pasado.

En segundo lugar, Jordi Martin expresó que Clara Chía no salía de esta lista, pues la barranquillera no estaba interesada en que Milan y Sasha compartieran con ella en los mismo lugares, y menos con todo el entorno de Piqué. “Segundo motivo, Shakira bajo ningún concepto quería que sus niños coincidieran con Clara Chía, cosa que me parece lógico y normal”, relató en el clip.

Por último, el español comentó que el punto más relevante de la situación estaba relacionado con los novios, Marc Piqué y María Valls, ya que Shakira no estaría interesada en que sus pequeños asistan a esta clase de reuniones. La artista pop se habría sentido traicionada por la pareja de su excuñado, quien se enteró, supuestamente, de la relación de Piqué con Clara Chía y se lo ocultó.

“Pero, tercer punto, y el más importante, Shakira está muy decepcionada con su excuñada, María Valls, la mujer de Marc Piqué. La cantante y María Valls siempre han tenido una excelente relación, pero Shakira lo que interpreta es que la mujer la traicionó el verano pasado cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chía y se lo ocultó a ella. La colombiana decidió cortar por lo sano con marc y maría, y por ese motivo no le hizo mucha gracia que sus hijos asistieran a esa boda”, concluyó.