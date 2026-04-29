Ciro Quiñónez reveló lo que Yeison Jiménez le dejó antes de morir: “Ahí queda demostrado el cariño tan grande que tenía por mí”

El 10 de enero de este año es una fecha que muchos no van a olvidar fácilmente. Ese sábado, Colombia perdió a uno de los grandes de la música popular: Yeison Jiménez, conocido también como el Aventurero.

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Este artista murió en un accidente de avioneta cuando viajaba desde Boyacá hacia Marinilla, Antioquia, donde tenía compromisos artísticos pendientes.

Su partida dejó un vacío enorme (en su familia, en sus fans y en sus colegas). Varios artistas del la música popular expresaron su dolor públicamente, pero hubo uno que lo sintió de una manera muy particular: Ciro Quiñónez, quien veía en Yeison algo más que un compañero de industria, pues para él, era su papá musical.

El vínculo tan especial que tenían los dos quedó grabado para siempre en algo muy concreto.

En una reciente entrevista con VEA, Ciro reveló que Yeison le dejó un regalo que considera una verdadera herencia: la canción Llorando lo pagarás, un tema que, según contó, fue compuesto especialmente para él.

“Llorando lo pagarás es muy especial porque es la herencia en vida que me dejó mi hermano Yeison Jiménez. Las herencias buenas no solamente son riquezas materiales, también son canciones", dijo.

Lo que hace aún más significativo esa herencia es que Yeison casi nunca componía canciones dedicadas a otros colegas.

“Tengo el placer y la bendición de ser el único artista de que Yeison en vida sacara su tiempo para componer y para hacer un campamento exclusivamente para las canciones de Ciro Quiñonez”, agregó.

Que lo haya hecho con Ciro demostró mucho el lazo que los unía, y convierte esa canción en algo mucho más que una pista, es un recuerdo que va a sonar por mucho tiempo.

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“Es algo demasiado gratificante. Ahí queda demostrado el cariño tan grande que tenía por mí y las ganas de sacarme adelante”, manifestó el artista.

En su momento, el video en donde quedó registrado el momento de los dos cantando esta canción fue publicado en la cuenta oficial del fallecido cantante junto al mensaje:

“Yeison era de los que se sentían felices con los logros de sus amigos. De los que compartían sin dudar, de los que empujaban a otros a seguir y de los que nunca vieron la música como competencia. Esto lo demostró siempre. Esta canción que Yei escribió para Ciro Quiñónez es reflejo de esa amistad y de ese deseo genuino de verlo grande”, se lee inicialmente.

Y por último, se añadió: “Este lanzamiento no responde a una oportunidad, sino a un vínculo real. A una historia escrita desde el cariño, desde la verdad y desde esos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo. Porque hay voces que no se apagan... solo encuentran nuevas formas de seguir sonando”.