⁠Destapan potente herencia que Yeison Jiménez le dejó a Ciro Quiñónez: “Hay voces que no se apagan”

El sábado 10 de enero del presente año fue una fecha que quedó marcada en el calendario por ser el día en el que falleció uno de los mejores cantantes de música popular del país: Yeison Jiménez.

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El artista se encontraba en el departamento de Boyacá cumpliendo la agenda de sus compromisos artísticos y, emprendiendo un vuelo hacia Marinilla, Antioquia, murió producto de un accidente en la avioneta en la que viajaba.

La partida del cantante, que también era conocido como el Aventurero, dejó un gran vacío tanto en familiares, como en seguidores y amigos.

Varios de sus colegas del mismo género musical se dejaron ver totalmente devastados por la pérdida, pero uno de los que expresó su pena y gran dolor fue Ciro Quiñónez, pues consideraba a Yeison como su papá musical.

Yeison Jiménez Foto: x

Yeison Jiménez le dejó herencia a Ciro Quiñónez

En las últimas horas, una nueva publicación en la cuenta de Instagram del cantante removió el sentimiento de muchos, pues las personas que la manejan dieron a conocer que, a manera de herencia, Yeison Jiménez le dejó a Ciro Quiñónez una canción lista que le habla a la venganza, algo que no era común que hiciera.

De acuerdo con Georgy Parra, productor y amigo del fallecido cantante, Yeison Jiménez dejó listas un gran número de canciones que verán la luz.

A través de este post se dejó claro que esto iba netamente dirigido a Ciro Quiñónez, pues en el video salen ellos dos interpretando dicha canción.

“Yeison era de los que se sentían felices con los logros de sus amigos. De los que compartían sin dudar, de los que empujaban a otros a seguir y de los que nunca vieron la música como competencia. Esto lo demostró siempre. Esta canción que Yei escribió para Ciro Quiñónez es reflejo de esa amistad y de ese deseo genuino de verlo grande”, se lee inicialmente.

Además, se añade: “Este lanzamiento no responde a una oportunidad, sino a un vínculo real. A una historia escrita desde el cariño, desde la verdad y desde esos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo. Porque hay voces que no se apagan... solo encuentran nuevas formas de seguir sonando”.

Varios de los seguidores y fanáticos del cantante dejaron comentarios en los que dejan ver que aún es casi imposible superar su partida, más cuando se le recuerda en cada canción, en cada acorde.

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“Dios mío, si a mí me sigue pareciendo mentira esto, no me imagino a su familia”; “Cuándo superaremos esta partida, dueles tanto. Cántanos desde el cielo”; “Todo esto no parece real. Siempre en nuestros corazones, querido Aventurero”, se lee en la publicación.