Giovanny Ayala habló tras polémica por comentario sobre homenaje a Yeison Jiménez: “Les cayó el guante”

El 14 de enero, el Movistar Arena Bogotá se convirtió en el escenario de un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, un evento que reunió a cientos de seguidores, familiares y figuras de la música popular para despedir al artista.

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La ceremonia estuvo marcada por una fuerte carga emocional, con momentos de tristeza y nostalgia en los que se exaltó la trayectoria de una de las voces más representativas del género. Entre aplausos y muestras de cariño, los asistentes dejaron en evidencia que el legado del intérprete de Aventurero permanece vigente entre su público.

No obstante, la jornada también estuvo rodeada de controversia. Las declaraciones de Giovanny Ayala generaron debate, luego de que el cantante expresara su inconformidad con el desarrollo del evento, al que calificó como un “carnaval”. Según indicó, algunas actitudes vistas sobre el escenario no habrían correspondido con la solemnidad que, a su juicio, debía caracterizar una despedida de este tipo.

Meses después de que sucediera esta controversia por el evento, Giovanny Ayala decidió hablar al respecto con La Red, de Caracol Televisión, explicando qué fue lo que pasó en aquel entonces. El famoso comentó que su rechazo se enfocó en el impacto que podía tener esta clase de encuentros dentro de la industria, afectando la percepción que había del género.

En sus palabras, el intérprete no dudó en mencionar cómo lo trataron algunos colegas, puntualizando en que fue respetuoso su comentario, y no era necesario pasar a ese escenario de pelea y ofensa.

“Cuando hice mi comentario, respetuoso, generé la polémica hacia los que estaban y de pronto les cayó el guante; ellos que maduren en esa parte, porque mañana se nos irá un familiar y a ellos no les gustará que hagan ese tipo de comportamientos”, dijo.

Los cantantes de música popular tuvieron una discusión en las redes sociales. Foto: Instagram @ciroquinonez - @giovannyayala - @yeison_jimenez

Esto mismo lo trasladó a las plataformas digitales, donde solía recibir comentarios fuertes por lo que ocurría en su realidad. Allí expresó que sabía que había envidia de toda clase, por lo que lo abordaba distinto.

“Hay envidia de la buena y de la mala, esa que genera zancadillas, discusión, odio. Cuando viene el éxito, desafortunadamente hay ese tipo de personas que van a hacerles zancadillas a ese tipo de personas”, comentó al formato.

Al pronunciarse acerca de los señalamientos en su contra por, supuestamente sentirse celoso del éxito que alcanzaban sus colegas y amigos, Ayala fue contundente y negó por completo esta clase de afirmaciones.

“¿Por qué tengo que tener envidia? Ya conquisté toda Colombia con mis éxitos, he tenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Me paro hora y media en ‘show’, lo tengo todo y tengo mucho camino por recorrer. ¿Qué envidia voy a tener?”, afirmó.

Por último, el cantante sí fue claro en que no era influencer y no creía que sus palabras fueran para impulsar a nadie, ya que era claro y consciente de que todo venía desde su perspectiva y experiencia.

“No me considero ‘influencer’, pero cada vez que hago un comentario lo digo con el alma, con una lengua sin filtros, son mis principios”, concluyó.