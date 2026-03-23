Giovanny Ayala habló sobre Jessi Uribe y lo llamó “chillón” por particular detalle: “Mucho es menos”

Giovanny Ayala se convirtió en uno de los representantes del género popular en Colombia, destacando con sus temas y su voz. La trayectoria que construyó le ayudó para avanzar en medio de artistas emergentes, quienes también tomaron un lugar significativo entre el público.

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Pese al talento que lleva en la sangre, el artista ha quedado como foco de polémicas, debido a declaraciones que brinda en redes sociales. Una de las principales controversias que protagonizó estuvo relacionada con el homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte.

Giovanny Ayala soltó comentarios muy fuertes sobre lo que hicieron sus colegas en el Movistar Arena, llevando a que otros cantantes le respondieran, además de la propia familia del fallecido intérprete del Aventurero.

No obstante, recientemente, el famoso volvió a quedar como blanco de reacciones en plataformas digitales, a raíz de un video que publicó, donde comentaba sobre sus compañeros del género popular.

A pesar de que la mayoría de opiniones eran positivas, hubo una que alborotó a los fanáticos de la industria popular y lo dejó como blanco de ataques. Se trató de unas palabras relacionadas a Jessi Uribe, a quien criticó por un detalle en su manera de interpretar.

Al hablar del estilo del bumangués, la celebridad lo calificó como “chillón” al momento de cantar, por lo que recomendaba que le bajara a esta característica en el escenario.

“Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando que mucho es menos, pero es un excelente artista”, puntualizó.

De igual manera, al mencionar a Jhonny Rivera puntualizó que era “estratégico, del pueblo, lo quiere la gente, lo queremos los compañeros, los artistas”. A esto le sumó lo que pensaba de Darío Gómez, asegurando que era “nuestro ícono, nuestro referente, nuestro papá de los pollitos de la música popular”.

Muchas personas no estuvieron de acuerdo con sus apreciaciones, en especial con lo dicho sobre Jessi Uribe, partiendo del hecho que el santandereano ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes del género.