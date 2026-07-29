Grave disputa en la familia de Omar Geles: el choque entre su viuda y familia por la millonaria obra del artista

La memoria y la obra del cantautor y rey vallenato Omar Geles, fallecido en mayo de 2024, se han convertido en objeto de conversación en la industria del entretenimiento tras la divulgación de versiones sobre una eventual serie biográfica sobre su vida.

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El interés comercial en la trayectoria del célebre compositor ha venido acompañado de reportes que señalan supuestas diferencias entre los integrantes de su familia por la administración de sus derechos de imagen y patrimonio musical.

El género vallenato cuenta con una gran acogida en la televisión colombiana, con producciones biográficas de alto impacto dedicado a figuras como Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Rafael Escalona y Patricia Teherán.

En ese marco, la vida de Omar Geles representa un insumo atractivo para canales y plataformas de streaming, dada su relevancia histórica como cofundador de Los Diablitos y creador de cientos de composiciones.

Las especulaciones sobre una posible bioserie cobraron fuerza en espacios digitales especializados en el género.

De acuerdo con información difundida por la cuenta Casa del Vallenato, el artista Álex Martínez —quien participó anteriormente en una producción cinematográfica interpretando a Kaleth Morales— estaría presentando pruebas de audición para un papel protagónico.

No obstante, ni las plataformas de producción ni los familiares del artista han emitido un comunicado oficial que confirme la puesta en marcha de un proyecto audiovisual de esta naturaleza.

A la par con los rumores del casting, se han conocido versiones sobre tensiones internas en el entorno familiar del compositor respecto a la autorización de los derechos para televisión.

Reportes difundidos por el portal BlogVallenato y emisiones de entretenimiento local señalan que Hilda Geles, madre del artista, y Naiduth Geles, su hermana, habrían suscrito una supuesta cesión de derechos que presuntamente dejaría por fuera a la viuda del cantante, Maren García, y a sus hijos menores.

Es necesario precisar que, hasta la fecha, esta versión no ha sido confirmada públicamente mediante documentos legales, ni se registra un proceso judicial o demanda radicada formalmente por este motivo.

Pese a la ausencia de confirmación oficial, la postura de algunos allegados ha alimentado la conversación en entornos digitales.

Stephani Geles, una de las hijas del compositor, publicó en sus redes sociales un mensaje interpretado por la opinión pública como una alusión indirecta a la controversia: “Tomar decisiones sobre propiedades que no te pertenecen o actuar sin consultar a quienes sí tienen derecho jamás será lo correcto”.

El punto central de cualquier negociación en torno al legado de Omar Antonio Geles Suárez radica en la magnitud de su producción artística.

Nacido en Mahates, Bolívar, el 15 de febrero de 1967, y coronado Rey Vallenato en 1989, Geles construyó un catálogo de más de 1.000 composiciones. Temas como ‘Los caminos de la vida’, ‘Tarde lo conocí’ y ‘Busca un confidente’ trascendieron el ámbito nacional y fueron grabados por diversos exponentes de la música latina.

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Dado que una producción biográfica requiere el licenciamiento explícito de la imagen del artista, el uso de sus composiciones y la adaptación de su biografía, cualquier desarrollo de esta índole exige un acuerdo legal claro entre la totalidad de los herederos legitimados por la ley colombiana.

Mientras no se formalice una postura conjunta o se esclarezca la titularidad de las autorizaciones, el proyecto de llevar la vida del juglar a la pantalla permanece en el terreno de las especulaciones.