Maren García, viuda de Omar Geles, publicó propuesta de matrimonio que le hizo el cantautor; contó historia íntima en el lugar

Desde el fallecimiento del ícono del vallenato Omar Geles, ocurrido hace más de un año, su vida personal sigue generando interés entre los amantes del género.

En particular, Maren García, su exesposa, ha estado constantemente bajo el foco mediático, convirtiéndose en una de las fuentes confiables para conocer aspectos personales del fallecido artista.

A lo largo de múltiples entrevistas, García ha compartido recuerdos y experiencias junto a Geles, revelando facetas del cantante que hasta ahora no eran muy conocidas.

Una de las confesiones recientes que más llamó la atención es que el intérprete era un hombre bastante celoso durante su relación con ella, detalle que causó numerosos comentarios y reacciones en redes sociales.

Maren García publicó propuesta de matrimonio de Omar Geles

Además de entrevistas, Maren también ha compartido, a través de sus redes sociales, diferentes momentos que vivió junto al gran compositor vallenato.

Recientemente, Maren abrió la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, y allí, varias personas le pidieron que publicara ciertos recuerdos y momentos que ella vivió con Omar Geles.

Una de sus seguidoras le pidió que publicara el video del momento en el que le pide que sea su esposa. “Muestranos tu video cuando te pidieron matrimonio, fueron graciosas sus palabras”, escribió la seguidora.

Propuesta de matrimonio de Omar Geles a Maren García. | Foto: Instagram: @maren.garcia

Maren García, sin pensarlo mucho, publicó el video de ese momento y se pudieron apreciar las palabras que dijo en ese momento el cantautor.

El compositor habló del momento en el que él tuvo Covid en tiempos de pandemia y le pidió a su mujer que lo dejara dormir solo para no contagiarla, a lo que ella le dio una respuesta negativa.

En el video, Omar Geles empieza a decir: “Cuando nos dimos cuenta, y salió positivo (la prueba del Covid), yo le dije: ‘Mi amor, déjame solo en el cuarto y duerme en otro cuarto’, aquí, porque los hijos estaban allá en la casa, y esta mujer me dijo: si te da Covid a ti, me da Covid a mí, pero yo no te voy a dejar solo nunca, y durmió conmigo los 14 días, hicimos el amor cuatro veces, con Covid hij... ¿y sabe qué?“, dijo, antes de proceder a arrodillarse y mostrarle a su mujer que tenía un anillo de copromiso que ponerle en su mano.