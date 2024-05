Ella es Maren García, el gran amor y la dueña del corazón de Omar Geles; así fue la historia que tuvo con el vallenatero

De hecho, en más de una ocasión, el compositor dejaba en evidencia el orgullo y amor profundo que sentía no solo por su pareja, sino además por sus hijos: “Esta dicha la comparto con ustedes. Tener a mis 7 hijos juntos aquí conmigo es indescriptible. No sé ni qué decir, pero lo que sí sé es que, aunque me haya separado de las primeras mamás de mis hijos, de ellos jamás lo haré. El amor hacia la pareja es así, pero el amor a los hijos es para siempre”.