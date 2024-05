Omar Geles, el artista más completo del vallenato que se volvió exitoso en Latinoamérica cantándole a su mamá

Fueron más de 30 años de carrera que marcaron a distintas generaciones con canciones que cruzaron fronteras, no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Geles tiene en su palmarés el orgullo de haber compuesto una de las canciones más famosas del continente: Los caminos de la vida , que grabó junto al icónico grupo Los Diablitos en 1993 y que cuenta con más de 34 versiones de distintos géneros, entre ellas la de Vicentico, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs. Su partida fue lamentada por artistas de todo el continente.

No son lo que yo pensaba

No son lo que yo creía

No son lo que imaginaba”...

“Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir

Tampoco que se me muera mi vieja

No fue el último show que hizo. Geles, siempre vigente en el vallenato, quien compuso canciones para varios de los artistas del género más importantes, salió el pasado sábado en el estadio El Campín en Bogotá para acompañar a una de las voces más importantes que más interpretó sus letras: Silvestre Dangond, el primer artista en llenar el estadio de la capital. Cantaron A blanco y negro, tal vez la canción más insignia del urumitero, compuesta nada más y nada menos que por Geles. Como homenaje, Omar fue el primero en salir a la tarima en el verso que arranca la composición y en la que lo siguieron una decena de artistas más vestidos de blanco, mientras Silvestre estaba de negro agachado llorando de la emoción.

y si tú me besas yo toco las nubes.

y si me acaricias le gano a Diomedes”.

En ese momento, Silvestre, sorprendido, voltea y lo abraza, un momento que quedará inmortalizado no solo en ellos dos, sino en los más de 40.000 espectadores que presenciaron esa escena. “Media carrera mía está en tus manos, negro, ¡te adoro, mi negro!”, le dijo Dangond a Geles cuanto terminaron de interpretar ese ya clásico del vallenato. Omar, demostrando su destreza, le contestó con un verso improvisado, sin saber que sería el último que interpretaría.

Durante años, Geles no solo compuso canciones como Hoja en blanco, junto a Los Diablitos, la agrupación insignia que lo lanzó al estrellato junto a Miguel Morales, papá de Kaleth Morales, o como Cómo le pago mi Dios; sino que también es el creador de Tarde lo conocí, una canción que tuvo que ser adaptada para el desamor de una mujer y que inmortalizó con su voz Patricia Teherán, quien ahora espera a Geles en la otra vida junto a Diomedes y otros tantos artistas vallenatos más que también han partido. Geles también compuso la canción más insignia de Pipe Peláez, El amor más grande del planeta. A Silvestre también le compuso: Me gusta, me gusta, la que lo lanzó al estrellato. Y a Peter Manjares le dio Te dejé. Y así, todo un repertorio de clásicos más que decenas de artistas grabaron con su voz.