Homenaje a Totó La Momposina: así se vivirá esta gran fiesta en Mompox

La primera melodía que Don Abundio escuchó en su vida fue el murmullo del río Magdalena. Originario del municipio de Mompox (Bolívar), este folclorista tiene una carrera musical y dancística de 55 años. Sus inicios se remontan a la adolescencia, cuando vendía medicinas en las puertas, las tamboras no sonaban y el único ruido certero era el vaivén del río. Entonces, su nombre era otro. Un nombre por el que ahora nadie pregunta.

“Toda la vida, desde muy niño, me enfoque en ser cantante. Es una chispa que uno lleva. No tengo herencia musical ni de papá ni de mamá. No sé si de los tatarabuelos, pero esa chispa nació conmigo, gracias a mi mamá que me parió y a mi Dios que me lo ha regalado”, expresó el folclorista.

Este 19 de julio, Don Abundio y sus traviesos se presentarán en el Festival Totó La Momposina en el municipio de Mompox (Bolívar), un escenario cultural que reunirá a grupos musicales y de danza en la Plaza Santa Bárbara. El evento rendirá homenaje a los ritmos tradicionales de la depresión momposina, una llanura aluvial que recorre los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar.

“Las personas podrán disfrutar de las músicas tradicionales ancestrales africaribeñas como gaitas, cumbias, chandés, bullerengues y bailes cantaos. También la artesanía tendrá un espacio importante donde se resaltarán los oficios de los artesanos de la depresión momposina”, explicaron desde la Fundación Cultural Canto Verde, organizadora del festival.

La primera edición del festival se extenderá hasta el 21 de julio. | Foto: Guillermo Torres

Además se organizaron muestras de joyería de filigrana, gastronomía típica, bebidas autóctonas, arte efímero y lutería, el oficio de construir o reparar instrumentos musicales de cuerda. La primera edición del festival se extenderá hasta el 21 de julio.

“Este tipo de festivales exaltan nuestras raíces. Es un reconocimiento a nuestros maestros, a nuestras danzas y gestores culturales. Es un festival que se transversaliza con lo turístico. La idea es que nos ayude a fortalecer el turismo de Mompox en las temporadas blandas”, afirmó Luis Alfredo Domínguez, secretario de Turismo y Cultura de Mompox.

En la programación del festival participarán 18 agrupaciones de músicas tradicionales y 9 colectivos de danzas que exaltarán el folclor de la Región Caribe.

Entre ellas se destacan el Grupo Folclórico Chandé Nuestra Identidad, Golpe Evitalero, Los consentidos de la niña Yoli, la Asociación Grupo Folclórico La Llorona, Anonimas y Resilientes: voces del bullerengue, Danza Yuma, ASOFOLKVIVA, la Corporación Artística Cultural Ritmo y Tambó, entre muchas otras.

“Es una puerta más que se nos abre en este proyecto musical. Es un verdadero placer homenajear a una de las grandes como lo es la maestra Totó La Momposina. Y que sea en Mompox significa para mí todo. Fue el lugar que me vio crecer, hacer música. Le debo todo”, indicó Álvaro Arenilla, director de Los D´Aquí Mompox Tradición.

“Presentaremos cuatro canciones. Una de ellas será una cumbia en homenaje al compositor de Palomino José Benito Barros. Otro será un corrido del maestro Pedro Ramayá Beltrán. Todas son canciones que hemos venido trabajando mucho”, agregó.

Asimismo, la celebración contará con la presencia de artistas como Adriana Lucía, Los Tambores de Totó y la Tonada Bullerengue.

La cantante cordobés se presentará este 19 de julio a las 11 p.m. | Foto: Foto: Sony Music

El ícono de Mompox

Cualquiera que desee hablar con el director de Don Abundio y sus traviesos deberá preguntar por el legendario Samuel Mármol, el hombre detrás del apodo. Nadie, sin embargo, lo recuerda así. El folclorista, que supera los 70 años, ya se acostumbró.

“Vivo con eso. Por los lugares que he estado de Colombia, Estados Unidos y Europa me conocen como Don Abundio. Me insisten que los lleve a Mompox a deleitarlos con lo que yo sé”, mencionó.

Mármol tiene los ojos cafés, nostálgicos. Su sonrisa no tiene malicia y su voz es pausada. Adora con devoción al municipio de Mompox, el terruño original que lo vio nacer y en el que ha perfeccionado su talento. En 1980 estableció al grupo de Don Abundio y sus traviesos, una agrupación cultural especializada en los bailes cantados del río: la tambora, el chandé, el berroche y la guacherna. Todos ritmos típicos de la depresión momposina.

Su grupo tiene una base de 25 integrantes, entre músicos y bailarines. En el Festival Totó La Momposina cantará con la compañía de una niña.

El festival seducirá con ritmos de cumbia, chandés y bullerengues.

“Cuando piso un escenario me siento grande, con un poquito de nervios, pero grande. No tomo trago ni fumo cigarrillos. Soy muy consciente de lo que hago, porque me gusta hacerlo con dignidad y humildad”, dijo Mármol.

Para el cantante momposino, el folclor se encuentra en la vida cotidiana, en todas las costumbres ancestrales del territorio de Mompox. “Esta tradición la mantengo viva con todo el esfuerzo del alma. Con altibajos de la vida porque a veces uno no tiene apoyos del gobierno”, señaló.

El origen de su nombre artístico se lo debe a unos “cachacos” que lo apodaron así. “Tenía siete años y trabajaba con unos cachacos que, en esa época, eran los culebreros. Unos hombres que traían culebras y lo ponían a uno a vender medicina de pueblo en pueblo. Yo me ponía bravísimo por el apodo y les tiraba trompadas. Me volvía loco y me la pasaba con piedras en la mano”, relató Mármol.

Entonces, Don Abundio comenzó a cantar y a bailar. Su familia le decía “nos jodimos con ese cantante que tenemos”, pero él elevaba más la voz. “Ellos nunca pensaron que yo pudiera llegar tan lejos con el folclor”, agregó.