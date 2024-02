Este es el plan del Gobernador de Bolívar para impulsar el turismo más allá de las murallas de Cartagena

Y.H.A.: Será la primera de Colombia. El día del encuentro le mostré el proyecto, en el que avanzamos con recursos propios, al ministro TIC y me dijo: yo quiero ser parte de esto: te voy a financiar la mitad”. Hay que decir que en el caso de Mompox se va a trabajar también en la optimización del acueducto y se va llevar gas a los cinco corregimientos carreteables de Mompox . Aquí la apuesta es gigante porque Mompox es el complemento de Cartagena.

Y.H.A.: Sí, y para lograrlo tenemos que enfocarnos en el desarrollo de Santa Catalina. Por eso en este municipio estamos estimando invertir alrededor de 100 mil millones de pesos, con el fin de potenciar sus atractivos turísticos, como el parador turístico Lomita Arena, que vamos a reconstruir con apoyo de la Fundación Santo Domingo, que además de los diseños aportará 9 mil millones de pesos. Desde allí es posible observar no solo el mar, también la Ciénaga del Totumo y el Volcán del Totumo. De hecho planeamos conectar esta zona con el volcán a través de senderos peatonales, con el apoyo de la Fundación Promigas; además de promover el desarrollo de deportes náuticos en la ciénaga y en la zona del mar, conectar este entorno con las minas de sal de Galerazamba, y su faro. Este municipio tiene de todo, pero hay que mejorar la infraestructura para poder recibir turistas .

Y.H.A.: Tiene muchos, pero el principal reto es conectarse vialmente. Somos el único departamento de la región Caribe que no se conecta vialmente entre sí. Por ejemplo, si vamos a ir de norte a sur, tenemos que pasar por todos los departamentos que están al lado de nosotros: Santander, Sucre, Cesar; inclusive para ir a Magangué tenemos que pasar por Sucre. La conectividad vial de Bolívar depende 90 por ciento de una vía que yo he soñado, que le he llamado la transversal del Sur, que va desde Cantagallo hasta Hatillo de Loba. Quiero ser el gobernador que conectó el norte de Bolívar con el sur.