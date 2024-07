¿Por qué todos hablan del turismo en Colombia? La clave está en la naturaleza y la regeneración

JULIÁN GUERRERO: Pongamos primero al sector turismo en perspectiva a nivel mundial. A veces se pierde de vista que es uno de los sectores económicos más grandes del mundo: se calcula que antes de la pandemia su contribución al PIB mundial estaba alrededor del 10 por ciento y que contribuía con uno de cada diez empleos en el planeta. Hoy, tras la pandemia, el sector continúa en fase de recuperación, no se ha regresado a esas cifras, pero está muy cerca. Y ¿qué significa el turismo para Colombia? Hoy hay una oportunidad inmensa. Para poner las cosas en perspectiva: Colombia es un país del tamaño aproximado de España, Francia y Portugal, solo en su porción terrestre. Estos tres países europeos tienen 125 millones de habitantes y recibieron el año pasado 183 millones de turistas. Colombia tiene unos 52 millones de habitantes y recibió 5,8 millones de viajeros. En el papel, tenemos para crecer 30 veces lo que tenemos hoy. Claro, estos son tres de los países más turísticos del mundo, pero es simplemente para ilustrar el potencial que tenemos. En Colombia, el turismo aporta el 2 por ciento del PIB, así que el espacio para crecer es muy grande.

| Foto: Archivo Particular

Julian Guerrero | Foto: Archivo Particular

J.G.: Como país tenemos que promover un turismo que evite los errores que han cometido otros destinos y copiar o inspirarse en los buenos ejemplos. Eso significa desarrollar un turismo de calidad y orientado a la sostenibilidad. Pero calidad no es sinónimo de lujo. Hay turismo de lujo de buena y mala calidad. Pero, además, no tenemos que enfocarnos en eso porque Colombia no es un destino de lujo, aunque puede haber algunas experiencias, somos realmente un destino de aventura, de exploración y de naturaleza. Otro gran tema es la sostenibilidad, que pasó a ser un factor determinante de la competitividad de los destinos turísticos. Esto hace parte del esfuerzo que hacemos desde el programa Destino Naturaleza de USAID, que busca desarrollar el turismo regenerativo de naturaleza para transformar positivamente a las personas y al planeta.