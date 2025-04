¿Cómo invertir en Florida: expertos llegan a Bogotá para presentar nuevas oportunidades inmobiliarias

Mercado en crecimiento

“Es importante destacar que el mercado inmobiliario de Florida está en crecimiento, impulsado por una fuerte demanda y una economía en expansión. La migración interna ha sido significativa, c on más de 400.000 nuevos residentes en 2024 y la llegada de más de 200 empresas, como Amazon, Microsoft o Apple” , manifestó Claudia Cervi, asesora inmobiliaria en el estado de Florida y miembro del Miami Investment Forum.

El encuentro contará con proyectos como Shoma Bay, The Well Coconut Grove, The Well, Standard Brickell, Rider Residence, Viceroy Fort Lauderdale, Visions Orlando, 72 Park, 165 Wyn, One W12 y Flow Miami. Estas opciones ofrecen atractivas oportunidades de inversión con beneficios como el no pago de impuesto estatal sobre la renta, consolidando a Florida como un destino estratégico para quienes buscan estabilidad financiera y crecimiento patrimonial.