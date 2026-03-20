Bogotá vibra con la nueva edición del FEP: así se disfruta más allá de la música

No se equivocaron sus organizadores cuando lo describieron como “un mundo distinto”. Peregrinar el Festival Estéreo Picnic, quizá el evento de música en vivo más impactante de Bogotá, requiere de cierta capacidad de asombro y un poco de desinhibición. Porque mientras en una esquina del Parque Simón Bolívar las drag queens invitan a bailotear un rato en el Club Durex, a solo metros, los gritos de las fanaticadas ensordecen, los artistas menos pensados cantan y las luces de los escenarios ofuscan la vista.

La expresión más justa podría ser “una osadía”. Pisar el festival le concede a sus asistentes la sensación de que algo —más allá de la rutina— es posible. “Hay mucha expectativa: una simbiosis entre la gente, la felicidad. Y uno se termina contagiando de esa energía. Pero también está el cansancio de querer verlo todo y no poder hacerlo, porque te sientes agotado”, afirma Mariapaz García, 25 años, y una de las miles de asistentes a la edición de 2024.

Durante el Festival Estéreo Picnic, en Bogotá, la programación musical estará acompaña de experiencias imperdibles. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Gran parte de ese éxito responde a una nómina de artistas pensada para cubrir los deseos de miles. El lineup del FEP lo han encabezado nombres como Drake, Billie Eilish, Blink 182, The Killers, Justin Timberlake y un largo etcétera de artistas que resuenan en las plataformas de streaming más importantes o en la radio, y con los que mucha gente puede disfrutar. Este cartel, entre otras cosas, le ha valido al festival para posicionarse en el radar regional y llegar a la categoría de “evento imperdible”. La cita a la que todos quieren llegar.

Pero más allá de las propuestas musicales, la experiencia del festival trasciende. Quien asiste al FEP recuerda la música, las coreografías, los saltos que intentó dar junto a su “parche” y no consiguió, incluso el barro y la lluvia. Y también lo que se movió en su corazón, de lo que se han encargado las marcas aliadas.

El Club Durex con shows drag en medio de la programación o un templo del “perreo” que funciona como escala entre la presentación de un artista y otro. Marcas reconocidas y otras muy queridas por las personas se suman a la experiencia del FEP con activaciones que despiertan los ánimos y completan la programación. Este año no será la excepción.

Experiencias del FEP 2026

Se conoce tradicionalmente como “marketing de experiencias”. Una estrategia que, según explica HubSpot, “genera una experiencia directa a los consumidores con la marca; acerca los productos, servicios o el espíritu a su audiencia para que la experimente de primera mano”. Y si algo caracteriza a las experiencias del festival a lo largo de sus 15 años de historia ha sido su pasión por la grandeza, con marcas como Budweiser, Adidas, Bavaria o Tigo liderando escenarios o activaciones.

Cerca de 15 marcas se unirán al Festival Estéreo Picnic en su edición 2026. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Este año el Parque Simón Bolívar reunirá a cerca de 15 marcas, entre las que destaca Falabella, con un escenario y una congregación de teatro traída desde el fin del mundo; Ajinomen, que instalará en el parque un tobogán y una piscina de noodles; Durex, con su escenario de cabaret; M&Ms, que volverá con una activación recargada; Coca-Cola con el club de “perreo” del Rompe Sprite, entre otras.

Y es que en estos escenarios cualquier cosa puede pasar. En la edición anterior, por ejemplo, en el Coca-Cola Studio apareció Juliana Velásquez, ‘La Colombiana’, para entonar algunas canciones de su álbum. Por supuesto el templo se llenó. “Y esas son el tipo de cosas que pasan”, afirmó Julieth Montejo, 25 años, y asistente a la edición 2025.

Shawn Mendes en el Festival Estéreo Picnic 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

A la lista de marcas se suman McDonalds, con puntos de restaurante y activaciones de marca; Doritos, con foodtrucks y activaciones con la ‘Doritos Ruleta’; Koaj, que además de tener la merch oficial del festival estará en la zona de menores; Bavaria, que llevará por primera vez a su marca Corona con un eternal sunset, y Dominos, cuya gran novedad este año serán los DomiPerros.

Adidas seguirá respaldando al festival: la marca ha sido uno de los principales sponsors. Dentro del VIP2, su activación busca reforzar el espacio con prendas y accesorios de la marca. Otras marcas activas en el festival serán Don Julio, Smirnoff, Latam y Gatorlit.