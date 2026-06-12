El Huila está de fiesta: la región bailará al ritmo del sanjuanero durante 18 días

Hay regiones que celebran sus tradiciones y hay otras que las convierten en símbolo nacional. El Huila hace parte de estas últimas. Del 12 al 29 de junio el departamento volverá a convertirse en el epicentro cultural del país con la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una celebración que este año promete superar todas las expectativas y ratificar el valor de las fiestas sampedrinas como patrimonio vivo de Colombia.

Durante 18 días, Neiva será escenario de más de 70 eventos culturales, artísticos y folclóricos que reunirán tradición, música, danza, gastronomía, artesanías y turismo en torno al sanjuanero huilense, ese baile que resume el alma de una tierra orgullosa de sus raíces.

Pero esta no será una edición cualquiera. El Festival llega marcado por dos grandes conmemoraciones: los 90 años del Sanjuanero Huilense, composición del maestro Anselmo Durán Plazas, que hoy identifica culturalmente al departamento ante el país y el mundo, y los 80 años de Los Taitapuros, la comparsa más antigua del Huila y una de las expresiones más representativas del folclor regional.

“Esta será una edición profundamente simbólica”, afirmó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, durante el lanzamiento nacional que se realizó en el Teatro Colón de Bogotá. “Conmemoramos los 90 años del Sanjuanero Huilense, esa obra inmortal que nos representa, nos emociona y nos une como pueblo”.

La programación incluye encuentros de rajaleñas, bambuco tradicional, duetos y tríos huilenses, bandas sinfónicas, música campesina, desfiles folclóricos, muestras artesanales, encuentros de danza y certámenes culturales que llenarán de color y tradición cada rincón de la capital huilense.

Una programación imperdible

Uno de los grandes atractivos volverá a ser la Calle del Festival, un escenario gratuito pensado para el disfrute ciudadano y turístico, en el que miles de personas podrán vivir durante varias noches espectáculos con artistas regionales, nacionales e internacionales, consolidando este espacio como uno de los más concurridos y populares de las festividades sampedrinas.

Además, esta edición tendrá un fuerte componente internacional. Indonesia será país invitado del Festival, generando un intercambio cultural que amplía la proyección global de las fiestas huilenses y fortalece el posicionamiento del Huila en escenarios internacionales. “Este festival no solo preserva la tradición: también internacionaliza nuestra cultura”, destacó el gobernador.

Sin embargo, la apuesta del Huila va mucho más allá de la celebración cultural. En medio de la música, el baile y la alegría, el departamento también busca enviar un mensaje social contundente: las fiestas deben ser escenarios seguros para las mujeres.

Por eso, durante esta edición continuará fortaleciéndose la estrategia “Huila Grande Baila Sanjuanero Sin Miedo Ni Violencia”, liderada por la gestora social del departamento, Ángela Parra, como una iniciativa institucional enfocada en prevenir las violencias basadas en género durante las festividades.

La estrategia incluye campañas pedagógicas, orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y acciones de sensibilización dirigidas a candidatas, artistas, delegaciones y ciudadanía en general, promoviendo el respeto y la convivencia durante las celebraciones.

“No vamos a permitir que la violencia se disfrace de tradición, ni que el miedo le robe a nuestras mujeres el derecho a vivir nuestras fiestas en libertad”, señala uno de los mensajes institucionales de la campaña.

Esa visión hace parte del concepto de “Huila Grande”, una narrativa con la que el gobierno departamental busca mostrar una región que hoy avanza en cultura, turismo, desarrollo económico y transformación social.

Huila Grande

Hoy el departamento se consolida como líder nacional en producción de café y piscicultura continental, fortalece su oferta turística y registra crecimiento en exportaciones y reducción de indicadores de pobreza y desempleo.

“Somos potencia turística. Tenemos turismo religioso, cultural, rural, de naturaleza, de aventura y de bienestar”, afirmó Villalba Mosquera, destacando destinos como el Desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín, el nevado del Huila y las rutas cafeteras que hoy atraen visitantes de Colombia y el exterior.

En ese contexto, el Festival del Bambuco se convierte no solo en una celebración cultural, sino en una gran vitrina para mostrarle al país la transformación que vive el departamento. Porque en el Huila la tradición no se contempla, se vive. Y como lo resume una de las frases que hoy acompañan la promoción de las fiestas: “Cuando el Huila baila sanjuanero, Colombia entera celebra”.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Huila.