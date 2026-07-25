Tapete de flores, pista de hielo y un nuevo ‘food hall’: así se reinventa este centro comercial en Medellín

Al Centro Comercial Santafé Medellín la gente vuelve porque siempre encuentra algo distinto. Su hoja de ruta, desde hace 16 años, se ha enfocado en convertir cada visita en una experiencia inolvidable que combina comercio, entretenimiento, gastronomía y negocios. Pero sobre todo: una oportunidad para el encuentro.

María Fernanda Bertel Puyo, gerente general del centro comercial, explicó que “las compras digitales son importantes, pero al colombiano le sigue gustando el contacto y el servicio, además de sorprenderse”.

Por eso, detalló, Santafé capitalizó aquello que internet no puede ofrecer: espacios para encontrarse, trabajar, disfrutar de un concierto o recorrer un mercado de emprendedores. “Nuestro ADN es sorprender. Queremos que la gente siempre se pregunte: ‘¿Y ahora qué van a tener?’”, afirmó.

La Plazoleta Medellín es el corazón de esta estrategia, un espacio de 1.000 metros cuadrados que cambia de rostro durante el año con montajes como el tradicional Tapete de Flores, la Pista de Hielo más grande de Colombia en Navidad o el mar de más de 400.000 pelotas que cada temporada atrae a familias enteras.

Su ubicación en la Milla de Oro y una infraestructura diseñada para conectarse con cuatro accesos diferentes fueron algunos de los hitos que marcaron su crecimiento. Ahora la apuesta es reinventar estos espacios.

María Fernanda Bertel Puyo, gerente del Centro Comercial Santafé Medellín. Foto: Centro Comercial Santafé Medellín - API

Durante el último año, Santafé consolidó Mundo Café, una transformación de sus zonas comunes con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos que incorporó “grandes espacios para cafés que invitan al encuentro, a hacer negocios o simplemente compartir con la familia”, señaló Bertel. Aquí llegaron marcas como Café Quindío y, en las próximas semanas se sumará La Miguería.

Renovación de primera

Después de tres años de negociaciones, Santafé incorporó una tienda de Decathlon para la que adecuó un espacio de 1.170 metros cuadrados con una inversión de 1.500 millones de pesos. A este nuevo espacio se suman la apertura de Mango, la nueva tienda de New Balance y la modernización de varias marcas ya instaladas, mientras el centro comercial mantiene una ocupación del ciento por ciento de sus 463 locales y una lista de espera de marcas interesadas en ingresar.

En 2025 el Centro Comercial Santafé Medellín recibió a 16,5 millones de visitantes. Este año su meta es llegar a los 17 millones. María Fernanda Bertel Puyo, gerente general del centro comercial.

Ese dinamismo responde también al crecimiento del turismo. Según Bertel, algunas marcas reportan que cerca del 30 por ciento de sus ventas provienen de visitantes nacionales e internacionales, atraídos especialmente por marcas colombianas y experiencias propias de Medellín.

Para responder a ese perfil, indicó Bertel, Santafé fortaleció servicios como Mundo Creativo, un coworking premiado en América Latina utilizado por nómadas digitales.

Este año, la transformación continuará con el proyecto más ambicioso desde su apertura: la renovación de la plazoleta de comidas.

El tradicional Tapete de Flores del Centro Comercial Santafé Medellín. Foto: Centro Comercial Santafé Medellín - API

Con inversiones cercanas a los 10.000 millones de pesos, el espacio evolucionará hacia un concepto de food hall, que incorporará una gran terraza-mirador y nuevas propuestas gastronómicas para extender la permanencia de los visitantes.

Finalmente, los nuevos súper cargadores para vehículos eléctricos, los paneles solares, las tecnologías para hacer más eficiente la operación y los programas de inclusión laboral y responsabilidad social completan su estrategia de modernización y sostenibilidad.

*Contenido elaborado con el apoyo del Centro Comercial Santafé Medellín.