Las regiones reclaman un papel cada vez más decisivo en el desarrollo del país. En medio de ese debate, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), conversará con Yesid Lancheros, director de SEMANA, sobre los desafíos que enfrentan los departamentos y las oportunidades que pueden marcar su futuro. La entrevista se transmitirá en vivo el próximo viernes 31 de julio desde el Parque de la 93, en Bogotá, y buscará exponer los principales retos que enfrentan hoy los departamentos, así como las posibilidades que tienen para convertirse en motores del crecimiento económico y social del país. También será un espacio para analizar el papel de la FND como articuladora entre las regiones y el Gobierno nacional, y las iniciativas que impulsa para fortalecer la autonomía territorial.

Didier Tavera conoce muy bien esa realidad. Fue gobernador de Santander entre 2016 y 2019, y desde 2020 ocupa la dirección ejecutiva de la FND desde donde ha liderado una agenda enfocada en fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales y promover estrategias que permitan aprovechar el potencial económico, turístico, cultural y productivo de los territorios.

La conversación hará parte de una transmisión especial de El Debate con Yesid Lancheros, el espacio de entrevistas y análisis de SEMANA, en el que se abordan temas claves de la agenda nacional. El programa se realizará en el marco de la tercera edición de Colombia son las Regiones, la feria organizada por la FND que se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto en el Parque de la 93. Durante tres días, los 32 departamentos estarán representados en una gran vitrina de artesanías, emprendimientos, gastronomía, cafés especiales y expresiones culturales, con entrada gratuita para el público.

Más que una exhibición de productos, Colombia son las Regiones busca convertirse en un recorrido por la diversidad del país. Los visitantes podrán encontrar desde mochilas arhuacas y kankuamas, sombreros llaneros, tejidos, cerámica y cestería, hasta marcas regionales y emprendimientos que hoy empiezan a abrirse espacio en mercados nacionales e internacionales. La agenda también incluirá muestras de cafés de distintos departamentos, una variada oferta gastronómica y una programación cultural con gaitas, cumbia, marimba, contrapunteo llanero, bambucos y danzas indígenas, en una apuesta por acercar al público a la riqueza cultural, artesanal y productiva de nuestro país.

En la edición 2025, alrededor de 180 artesanos y emprendedores de las regiones participaron de manera gratuita y pudieron ofrecer sus productos a las más de 30.000 personas que asistieron, beneficiando de manera directa la economía local. Este año, la apuesta es seguir acercando a los colombianos a la riqueza y diversidad de los 32 departamentos que integran nuestro país.

Más allá de la feria, la conversación con Didier Tavera hará énfasis en una pregunta de fondo: cómo hacer que las regiones tengan cada vez más herramientas para convertir su potencial en desarrollo, bienestar y oportunidades para millones de colombianos.