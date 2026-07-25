Minería al servicio del país: así dinamiza Buriticá el desarrollo de Antioquia

En medio de las vertiginosas montañas del Occidente antioqueño, la industria minera adelanta una profunda transformación de sus dinámicas operativas, ambientales y comunitarias. Bajo la premisa del Grupo Zijin Mining, implementada a través de Zijin-Continental Gold en la Mina Buriticá, el concepto de extracción minera ha evolucionado hacia un modelo de desarrollo social y económico exitoso en la región y el país.

La mina se inserta en un nodo regional que incluye trascendentales proyectos viales como las Autopistas 4G: Mar 1 y Mar 2, y Túnel del Toyo, este último, el desarrollo vial subterráneo más extenso de América Latina, con una longitud de 9.73 kilómetros; el cual reducirá el tiempo de viaje entre Medellín y el inminente Puerto de Urabá a aproximadamente 3 horas (4 horas y media menos).

Esta operación a gran escala ha marcado una gran distancia frente a la minería tradicional. La meta declarada por la compañía no se limita al cumplimiento de los estándares mínimos normativos, sino a alcanzar un nivel de gestión consciente de la transición energética, y en equilibrio con los ecosistemas locales, la cultura y las comunidades de su zona de influencia.

Para Zijin-Continental Gold la meta es alcanzar un nivel de gestión consciente de la transición energética, en equilibrio con los ecosistemas locales, Foto: Zijin-Continental Gold - API

Impacto fiscal y dinamización económica

El impacto financiero de la operación en Buriticá se proyecta con fuerza tanto en las arcas nacionales como en la economía territorial. Desde el año 2021, la Mina Buriticá ha aportado al Estado colombiano cerca de COP $2 billones de pesos por concepto de impuestos y regalías.

A esta inyección fiscal se suma una dinámica de encadenamiento productivo local y nacional. El 92% de las compras de la empresa se efectúan a proveedores colombianos, generando una derrama económica estimada en USD 240 millones anuales. De esa cifra, aproximadamente USD $170 millones se irrigan en el departamento de Antioquia, mientras que USD $26 millones impactan directamente la economía del municipio de Buriticá y las poblaciones circunvecinas del Occidente antioqueño.

Diversificación productiva: el café de exportación

Uno de los ejes más destacados del relacionamiento territorial es el fortalecimiento del sector agroindustrial. Conscientes de la vocación agrícola de la subregión, la compañía ha impulsado un programa de desarrollo para la caficultura local.

El apoyo al agro y a los emprendimientos es otro de sus pilares más importantes. Foto: Zijin-Continental Gold - API

A la fecha, la iniciativa beneficia a 5.500 caficultores y ha respaldado la consolidación de 16 marcas de café especial. Mediante la asistencia técnica y la tecnificación de los cultivos, los agricultores de la zona han logrado traspasar las fronteras nacionales, exportando café especial a mercados altamente exigentes en Europa y Asia.

Infraestructura, salud y formación de capital humano

El desarrollo social impulsado en la zona de influencia se ha traducido en obras de infraestructura vial y equipamiento público. Entre 2024 y 2025, las inversiones en infraestructura social alcanzaron cerca de COP $14.000 millones de pesos.

A la fecha, se han mejorado más de 240 kilómetros de vías terciarias e intervenido más de 2 kilómetros mediante la construcción de placas huella. Foto: Zijin-Continental Gold - API

En materia de conectividad rural, se han mejorado más de 240 kilómetros de vías terciarias e intervenido más de 2 kilómetros mediante la construcción de placas huella. En el área de salud, destaca la ampliación del Hospital de Buriticá, que pasará de 1 a 4 plantas operativas mediante la ejecución de recursos de regalías mineras.

En el frente educativo, la alianza estratégica entre Zijin y el SENA ha permitido la graduación de 500 jóvenes del Occidente antioqueño en técnicas mineras y otras áreas. El impacto en empleabilidad es significativo: el 80% de los graduados ya cuenta con vinculación laboral directa en la empresa o dentro de su cadena de valor. Asimismo, la infraestructura educativa comunitaria se ha fortalecido con la mejora de 15 sedes escolares, beneficiando a más de 1.000 estudiantes.

La Mina Buriticá sostiene alrededor de 6.000 empleos directos e indirectos. Foto: Zijin-Continental Gold - API

Empleo local, inclusión de género y formalización

La Mina Buriticá sostiene alrededor de 6.000 empleos directos e indirectos. Del total de trabajadores, el 47% es originario de Buriticá y su área de influencia; el 65% pertenece al departamento de Antioquia y el 95% corresponde a mano de obra colombiana.

En equidad de género, la operación registra avances notorios. Con 360 mujeres vinculadas de forma directa, la mina alcanza una tasa de empleo femenino del 22%, cifra que supera la media de la industria minera en Colombia, situada en un 14%.

Por otro lado, en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, se han constituido 13 asociaciones de formalización minera integradas en un 100% por habitantes del territorio. Dentro de estas organizaciones, las mujeres representan el 34% de la fuerza laboral, y cinco de las asociaciones están compuestas y lideradas en su totalidad por mujeres.

Conservación ambiental y gestión hídrica

La dimensión ambiental constituye otro de los pilares del modelo de operación. En las áreas del proyecto, la empresa adelanta labores de monitoreo y protección de cinco de las seis especies de felinos silvestres que transitan por las montañas del Occidente antioqueño.

La dimensión ambiental constituye otro de los pilares del modelo de operación. Foto: Zijin-Continental Gold - API

Esta labor de conservación se complementa con un plan de reforestación que contempla la siembra de 100.000 árboles de especies nativas al año, producidos en su propio vivero. Asimismo, la gestión del recurso hídrico incluye monitoreos comunitarios participativos y la implementación de sistemas de medición ambiental en tiempo real.

Con una red que supera los 150 encadenamientos locales, la experiencia en la Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold sigue posicionándose como un referente de cómo la minería moderna y responsable contribuye activamente al desarrollo territorial y sostenible de Antioquia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Zijin-Continental Gold.