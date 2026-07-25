El espíritu del Mediterráneo llega a Serena del Mar, en Cartagena, con este lujoso desarrollo

Hay lugares donde la arquitectura se limita a ocupar un espacio. Otros, en cambio, nacen para dialogar con su entorno y convertirse en una experiencia. Ese es el propósito de Diporto Gran Canal, un proyecto desarrollado por Novus Civitas y Conaltura en Serena del Mar que presenta una propuesta residencial inspirada en los antiguos puertos del Mediterráneo, donde el agua deja de ser un elemento decorativo para convertirse en el corazón de la vida cotidiana.

Durante siglos, ciudades como Amalfi, Portofino o Génova crecieron alrededor del agua. Aquí los puertos no solo conectaban territorios, también daban forma a la cultura, el comercio y al ritmo de quienes los habitaban.

Esa visión inspira a Diporto, un proyecto que toma como eje el Gran Canal de Serena del Mar, el único de su tipo dentro del desarrollo urbano, para crear un entorno donde el paisaje, la arquitectura y la vida se encuentran.

En Diporto el diseño y la naturaleza se entremezclan y crean “una expresión artística”. Foto: Conaltura - API

Compuesto por cuatro torres; 216 residencias de autor, con áreas entre los 90 y los 120 metros cuadrados, y vistas privilegiadas al canal, Diporto propone una experiencia residencial en la que el diseño contemporáneo convive con la serenidad del agua, integrando espacios como un muelle privado, piscina panorámica y zonas comunes concebidas para disfrutar el entorno con calma y conexión.

“En Conaltura entendemos que la arquitectura trasciende la construcción de espacios: también crea experiencias capaces de conectar a las personas con su entorno, la cultura y el arte. Por eso, en Diporto quisimos abrir nuestra casa modelo para que quienes la visiten no solo conozcan el proyecto, sino que vivan una experiencia en la que el diseño y la expresión artística se complementan e inspiran nuevas formas de habitar”, señaló Daniel Gaviria, gerente de Conaltura.

En Diporto el diseño y la naturaleza se entremezclan y crean “una expresión artística”. Foto: Conaltura - API

Como parte de esta visión, hasta el próximo 25 de agosto, la casa modelo albergará la exposición Nosotros 172 años después de la reconocida artista cartagenera Ruby Rumié, una muestra que invita a reflexionar sobre la identidad del Caribe colombiano y que establece un diálogo entre el arte contemporáneo, la arquitectura y el paisaje que rodea al proyecto.

Con esta iniciativa, Conaltura, una compañía con más de 36 años de trayectoria transformando ciudades y desarrollando proyectos en Colombia, reafirma su visión de crear espacios que responden a las tendencias globales de bienestar, cultura y diseño, entendiendo la arquitectura como una herramienta para generar experiencias y fortalecer la conexión con el entorno.

*Contenido elaborado con el apoyo de Conaltura.