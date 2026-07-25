Una nueva forma de jugar: la Lotería de Medellín se la juega con un portafolio innovador. ¿De qué se trata?

Con 95 años de historia, la Lotería de Medellín se consolida como la lotería número uno del país. Es la que más vende, la que más transfiere recursos al sistema de salud y una de las entidades públicas con mayor reconocimiento por la transparencia de sus procesos. Hoy, además de liderar el mercado tradicional, presenta un portafolio innovador pensado para un nuevo perfil de apostador: más digital, más conectado y con experiencias de compra acordes con las nuevas dinámicas de consumo.

La principal apuesta de esa transformación es Lottired, el portal oficial de venta en línea de la Lotería de Medellín, disponible en www.lottired.net y mediante la aplicación Lottired para dispositivos iOS y Android. A través de esta plataforma es posible comprar las 15 loterías que operan en Colombia, las 24 horas del día, los siete días de la semana, realizando el pago mediante Place to Pay o utilizando el saldo de premios previamente abonados en la plataforma.

Actualmente, la entidad adelanta una actualización integral del portal con el propósito de ofrecer una experiencia de compra más amigable e intuitiva, incorporar nuevas funcionalidades y facilitar el proceso de adquisición de los productos. El relanzamiento está previsto para el mes de agosto y la plataforma ya se encuentra en etapa de pruebas.

“Estamos convencidos de que la transformación digital es el camino para acercarnos a nuevos públicos. Buscamos que el comprar un billete de lotería sea cada vez más fácil, seguro y accesible”, manifiesta el gerente de la Lotería de Medellín, Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, quien es enfático en afirmar “que su gestión se orienta a dar cumplimiento al mandato constitucional de aportar recursos para la salud, haciendo de la Loteria de Medellin una entidad líder que pise con paso firme en el sector”.

A la medida del nuevo apostador, su portafolio ahora incluye productos digitales que se pueden adquirir sin salir de casa. Foto: Lotería de Medellín - API

La innovación también llegó a los productos físicos con Raspa y Listo, el juego de premios instantáneos de la Lotería de Medellín. A diferencia de la lotería tradicional, no requiere esperar un sorteo: basta con raspar el tiquete para conocer inmediatamente si se obtuvo un premio. “Queremos ofrecer alternativas para todos los perfiles de jugadores. Hay quienes disfrutan esperar el gran sorteo semanal y también quienes prefieren conocer el resultado de inmediato. Nuestro compromiso es seguir innovando para todos ellos”, señala el Gerente. “No cabe duda de que jugar con la Lotería de Medellín es la jugada inteligente”.

“Contamos con el plan de premios más atractivo del mercado y somos la lotería que más retorna al apostador por cada peso apostado, ofreciendo mayores oportunidades de ganar y una experiencia respaldada por casi un siglo de confianza. Además, somos una empresa industrial y comercial del Estado, con solidez financiera y un estricto compromiso con la transparencia, lo que garantiza el pago oportuno de los premios y el cumplimiento de nuestra misión de administrar y explotar responsablemente el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Antioquia, generando importantes recursos para fortalecer el sistema de salud de los colombianos”, agregó.

Los loteros siguen siendo protagonistas

La evolución digital no reemplaza la labor del lotero tradicional; por el contrario, la fortalece. A través de Lottired Aliados, los vendedores, a través de los distribuidores, continúan comercializando el billete físico y, al mismo tiempo, pueden ofrecer los productos digitales desde su celular, ampliando las oportunidades de venta y manteniendo el esquema comercial que históricamente ha beneficiado a la red de distribuidores y loteros del país.

Esta estrategia permite que la modernización tecnológica avance de la mano con quienes durante décadas han llevado la suerte a millones de colombianos.

A la medida del nuevo apostador, su portafolio ahora incluye productos digitales que se pueden adquirir sin salir de casa. Foto: Lotería de Medellín - API

Innovación con transparencia y seguridad

La confianza continúa siendo uno de los principales activos de la entidad. La Lotería de Medellín fue la primera y continúa siendo la única lotería del país certificada bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 6767, otorgada por Icontec, un reconocimiento que respalda la seguridad de la información, la transparencia y la confiabilidad de sus procesos.

A ello se suman importantes inversiones permanentes en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, con el propósito de garantizar operaciones seguras tanto para los compradores tradicionales como para quienes utilizan los canales digitales.

“Nuestro compromiso no solo es innovar; también es garantizar procesos transparentes, seguros y confiables para todos los colombianos”, afirma el gerente.

Una apuesta que también transforma vidas

Cada billete vendido y cada producto adquirido representan mucho más que una oportunidad de ganar. Los recursos que genera la Lotería de Medellín financian la salud de millones de colombianos, convirtiendo el juego legal en una herramienta de impacto social.

A la medida del nuevo apostador, su portafolio ahora incluye productos digitales que se pueden adquirir sin salir de casa. Foto: Lotería de Medellín - API

Como líder del sector, la entidad continúa siendo la lotería que más recursos transfiere al sistema de salud en Colombia por la explotación de juegos territoriales, reafirmando que cada apuesta legal contribuye a fortalecer la atención de quienes más lo necesitan.

Con un portafolio que combina tradición, innovación, transformación digital y responsabilidad social, la Lotería de Medellín demuestra que la suerte también evoluciona y que hoy es posible jugar desde cualquier lugar, con total seguridad y respaldando una causa que beneficia a todo el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Lotería de Medellín.