Este modelo de crédito está acelerando el desarrollo de Antioquia: más de 942 mil millones de pesos en inversión

Instituciones educativas, hospitales, parques infantiles, sistemas de alcantarillado y vías son las intervenciones con las que el IDEA hoy transforma la calidad de vida de miles de antioqueños.

Sus inversiones, en ese camino, han priorizado a las poblaciones más vulnerables del departamento, movilizando más de 942.000 millones de pesos a través de la Turbina de Crédito, un programa pionero en la región.

Esta iniciativa ha permitido que municipios, hospitales y pequeños y medianos exportadores accedan a mejores condiciones de financiación con tasas menores en sus créditos.

Un logro respaldado por los resultados que la entidad alcanzó en 2025, cuando sus captaciones sumaron 3,68 billones de pesos; su patrimonio, 1,1 billones de pesos, y sus excedentes financieros, 329.000 millones de pesos.

Catalina Gómez, gerente general del IDEA. Foto: IDEA - API

“Son cifras con las que estamos haciendo historia”, aseguró Catalina Gómez, gerente general del IDEA, quien resaltó que los resultados “reflejan la confianza que tienen los alcaldes de los municipios grandes y pequeños en la entidad y en la administración del gobernador Rendón”.

Así mismo, señaló que el Instituto ha robustecido su músculo financiero al punto de sumar más de 1,5 billones en créditos aprobados y 1,7 billones en cartera.

La Turbina de Crédito Municipios es una de las líneas más sobresalientes. A la fecha, este proyecto ha logrado beneficiar a 89 municipios, facilitando con sus recursos el desarrollo de múltiples obras.

“Esto significó más equidad territorial y más oportunidades reales para todos los municipios del departamento”, indicó la gerente. Así mismo la Turbina Hospitales, liderada junto a la Secretaría de Salud, ha contribuido al saneamiento fiscal de los centros médicos: “Ya hemos colocado más de 141.000 millones de pesos”, detalló Gómez.

Uniendo fuerzas con fundaciones, empresas privadas y organizaciones sociales, el IDEA conformó una red de cooperación para financiar transformaciones en escuelas. Foto: IDEA - API

Otro de los proyectos incluidos en este programa es la Turbina Exportadores, impulsada junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual busca fortalecer a las pequeñas y medianas empresas exportadoras para impulsar la economía productiva. Ya se han destinado 176.792 millones de pesos en créditos a este propósito.

Así, la movilización de la Turbina de Crédito ha consolidado un modelo que convierte la banca pública en una herramienta de transformación territorial. La meta: que los municipios ejecuten obras sin que el costo financiero frene los proyectos.

Otro de los capítulos más importantes de la gestión en 2025 fue el fortalecimiento del Fondo de Inversión Social, una iniciativa que nació con recursos propios del IDEA y que se convirtió en “una red de alianzas” para el avance social.

El Instituto ha robustecido su músculo financiero al punto de sumar más de 1,5 billones en créditos aprobados y 1,7 billones en cartera. Foto: IDEA - API

Uniendo fuerzas con fundaciones, empresas privadas y organizaciones sociales, el IDEA conformó una red de cooperación para financiar transformaciones en escuelas, parques infantiles, centros de desarrollo infantil, placas deportivas y comedores escolares renovados en distintas subregiones de Antioquia.

“Nuestro propósito es que lo financiero trascienda lo social”, finalizó Gómez, resaltando que el verdadero indicador del IDEA no está solo en sus balances financieros, sino en las oportunidades que llegan a los municipios gracias a estos recursos.

*Contenido elaborado con el apoyo del IDEA.