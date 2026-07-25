Más de 100 años de historia: así logró la Fábrica de Licores de Antioquia convertirse en líder del sector

Durante más de un siglo, la FLA ha sido reflejo del espíritu trabajador, resiliente y visionario de los antioqueños y colombianos. Cada botella, cada marca y cada logro alcanzado representan el esfuerzo de hombres y mujeres que, con compromiso y pasión, han convertido esta empresa en referente nacional e internacional en calidad, innovación, orgullo y tradición.

Más de 100 años de historia

Representando la cultura paisa y las tradiciones de todo un país a través de sus marcas Aguardiente Antioqueño y Ron de Medellín.

Modernización industrial

70 mil millones de pesos invertidos en el fortalecimiento de su sistema de producción, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo mejores condiciones para el bienestar de sus servidores.

invertidos en el fortalecimiento de su sistema de producción, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo mejores condiciones para el bienestar de sus servidores. Un diferencial único en Colombia: rones elaborados bajo un proceso de añejamiento 100% natural.

Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia. Foto: FLA - API

Grandes hitos

La FLA es líder en el mercado nacional de licores con una participación del 56 % en la categoría de aguardientes.

en la categoría de aguardientes. Primera licorera del país en tener sello Carbono Neutro en toda su familia de Aguardientes.

en toda su familia de Aguardientes. Única industria licorera de Colombia que aparece en las categorías más importantes en Merco, el monitor de reputación corporativa que resalta las organizaciones con mayor credibilidad del país.

Conquista de nuevos mercados: Con la apertura de frontera en Colombia, la Fábrica de Licores de Antioquia hoy tiene presencia en todo el país.

Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia. Foto: FLA - API

Apoyo a la cultura

La FLA apoya la cultura mediante diferentes alianzas que promueven el talento regional y nacional.

Apoyo a los eventos más representativos del país entre los que están el Carnaval de Barranquilla y la Feria de las Flores.

*Contenido elaborado con el apoyo de la FLA.