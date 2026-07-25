Especial Medellín y Antioquia

Más de 100 años de historia: así logró la Fábrica de Licores de Antioquia convertirse en líder del sector

Con más de 100 años, la FLA ha sido símbolo de de tradición y progreso; refleja el espíritu trabajador y visionario de Antioquia, y es referente de calidad, orgullo e innovación.

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Redacción Semana
25 de julio de 2026 a las 7:00 a. m.
Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia.
Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia. Foto: FLA - API

Durante más de un siglo, la FLA ha sido reflejo del espíritu trabajador, resiliente y visionario de los antioqueños y colombianos. Cada botella, cada marca y cada logro alcanzado representan el esfuerzo de hombres y mujeres que, con compromiso y pasión, han convertido esta empresa en referente nacional e internacional en calidad, innovación, orgullo y tradición.

Más de 100 años de historia

Representando la cultura paisa y las tradiciones de todo un país a través de sus marcas Aguardiente Antioqueño y Ron de Medellín.

Modernización industrial

  • 70 mil millones de pesos invertidos en el fortalecimiento de su sistema de producción, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo mejores condiciones para el bienestar de sus servidores.
  • Un diferencial único en Colombia: rones elaborados bajo un proceso de añejamiento 100% natural.
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Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia. Foto: FLA - API

Grandes hitos

  • La FLA es líder en el mercado nacional de licores con una participación del 56 % en la categoría de aguardientes.
  • Primera licorera del país en tener sello Carbono Neutro en toda su familia de Aguardientes.
  • Única industria licorera de Colombia que aparece en las categorías más importantes en Merco, el monitor de reputación corporativa que resalta las organizaciones con mayor credibilidad del país.
  • Conquista de nuevos mercados: Con la apertura de frontera en Colombia, la Fábrica de Licores de Antioquia hoy tiene presencia en todo el país.
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Con más de 100 años, la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido símbolo de tradición, progreso y orgullo para Antioquia y Colombia. Foto: FLA - API

Apoyo a la cultura

  • La FLA apoya la cultura mediante diferentes alianzas que promueven el talento regional y nacional.
  • Apoyo a los eventos más representativos del país entre los que están el Carnaval de Barranquilla y la Feria de las Flores.

*Contenido elaborado con el apoyo de la FLA.