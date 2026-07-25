Más de 100 años de historia: así logró la Fábrica de Licores de Antioquia convertirse en líder del sector

Durante más de un siglo, la FLA ha sido reflejo del espíritu trabajador, resiliente y visionario de los antioqueños y colombianos. Cada botella, cada marca y cada logro alcanzado representan el esfuerzo de hombres y mujeres que, con compromiso y pasión, han convertido esta empresa en referente nacional e internacional en calidad, innovación, orgullo y tradición.
Más de 100 años de historia
Representando la cultura paisa y las tradiciones de todo un país a través de sus marcas Aguardiente Antioqueño y Ron de Medellín.
Modernización industrial
- 70 mil millones de pesos invertidos en el fortalecimiento de su sistema de producción, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo mejores condiciones para el bienestar de sus servidores.
- Un diferencial único en Colombia: rones elaborados bajo un proceso de añejamiento 100% natural.
Grandes hitos
- La FLA es líder en el mercado nacional de licores con una participación del 56 % en la categoría de aguardientes.
- Primera licorera del país en tener sello Carbono Neutro en toda su familia de Aguardientes.
- Única industria licorera de Colombia que aparece en las categorías más importantes en Merco, el monitor de reputación corporativa que resalta las organizaciones con mayor credibilidad del país.
- Conquista de nuevos mercados: Con la apertura de frontera en Colombia, la Fábrica de Licores de Antioquia hoy tiene presencia en todo el país.
Apoyo a la cultura
- La FLA apoya la cultura mediante diferentes alianzas que promueven el talento regional y nacional.
- Apoyo a los eventos más representativos del país entre los que están el Carnaval de Barranquilla y la Feria de las Flores.
*Contenido elaborado con el apoyo de la FLA.