La primera decisión de Néstor Lorenzo tras renovar con la Selección Colombia: es inminente

Néstor Lorenzo fue confirmado como el director técnico de la Selección Colombia para la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030. Su tarea será fortalecer la columna vertebral y sumar algunas piezas que mejoren el trabajo hecho hasta ahora.

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El seleccionador argentino tendrá tiempo para pasar página de lo que pasó en Vancouver y elaborar la primera convocatoria de este nuevo ciclo, de cara a los amistosos de septiembre y octubre.

Antes de eso tiene una decisión clave sobre la mesa: el reemplazo de Luis Amaranto Perea, quien fue su asistente técnico y mano derecha durante el pasado proceso mundialista.

Amaranto estuvo en el Mundial 2026 y hasta recibió una tarjeta amarilla en el partido frente a Suiza, pero al día siguiente ya estaba alistando maletas para viajar a Colombia y asumir la dirección técnica de Independiente Medellín.

No se espera que Lorenzo haga grandes cambios en su cuerpo técnico; sin embargo, la figura de Amaranto debe ser reemplazada con un perfil similar que tenga cercanía con los jugadores y sobretodo le aporte experiencia en Selección Colombia al proyecto que inicia.

Amaranto Perea dirigiendo su primer partido al frente del DIM Foto: Instagram @dimoficialcom

Amaranto debutó en Copa Sudamericana

Amaranto Perea ya hizo su debut oficial con Independiente Medellín y fue en un reto de máxima exigencia ante Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana. Aunque el partido terminó 2-2 en el Atanasio Girardot, el rendimiento del equipo no fue el esperado.

“Con bronca porque el partido no se planteó para defender tan atrás, sobre todo en el primer tiempo. Cuando corregimos nos animamos, empezamos a saltar, creo que mejoramos, estábamos un poco nerviosos me dio la sensación”, declaró el DT de Medellín.

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Amaranto es fiel a la idea que construyó junto a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, un juego basado en la posesión del balón. “Nos ponemos en ventaja otra vez nos da un poco de miedo jugar, eso es lo que me tiene un poquito con mucha tristeza. Este equipo tiene que acostumbrarse a tener la pelota, tiene muy buenos jugadores”, dijo.

“Pero para ser el primer partido contra un rival importante y que tiene un equipo mucho más solido, las sensaciones son buenas, falta tiempo y trabajo, pero hay cosas muy rescatables”, agregó.

Esta no es la primera experiencia de Amaranto Perea a nivel de clubes. Antes de ser asistente técnico en la Tricolor, estuvo dirigiendo a Leones y al Junior de Barranquilla.

En su etapa como jugador también pasó por equipos importantes del mundo como Boca Juniors, Atlético de Madrid y Cruz Azul, lo que le permitió ser una pieza habitual en las convocatorias de la Selección Colombia que logró clasificar y hacer su mejor presentación mundialista en Brasil-2014.