“Después de ese torneo, creo que se va a tomar una decisión”: pronostican lo que viene para Néstor Lorenzo pese a su renovación con Colombia

El jueves 23 de julio terminó el misterio sobre si el técnico argentino Néstor Lorenzo seguía al frente de la Selección Colombia, luego de lo ocurrido con la Tricolor en el Mundial 2026, en el cual avanzó hasta octavos de final y fue eliminada en penales por Suiza.

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“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, informó.

Ahora, quien se refirió al futuro de Lorenzo en la Selección Colombia fue Emanuel Gutiérrez, periodista venezolano que causó gran impacto con sus entrevistas en el Mundial 2026 a figuras como Lionel Messi, Jude Bellingham, entre otros.

En El Debate de SEMANA, el comunicador dijo que la Copa América de 2028 es clave para saber qué pasará con Lorenzo, más allá de su reciente renovación.

“No creo que se vayan a ir con los ojos a ciegas hasta 2030 (fecha del próximo Mundial). Creo que se le va a poner en un proceso de evaluación hasta la Copa América, por lo menos, que es en 2028. Creo que ese va a ser un torneo clave a ver hasta dónde va a llegar Colombia y, después de ese torneo, creo que se va a tomar una decisión de si llega o no llega al Mundial”, expresó el periodista en El Debate.

Gutiérrez resaltó el potencial de Lorenzo para dirigir la Selección Colombia.

“Para mí, con eso, en cuanto al juego, ha mostrado buenas cosas. Creo que se merece una oportunidad más, por lo menos hasta la Copa América”, destacó.

En cuanto al rendimiento de la Tricolor en el Mundial, el periodista venezolano dijo que le gustó el juego asociativo y el ritmo que ponía en cada partido.

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“A mí me gustó, la verdad, el juego de Colombia. Fue un juego asociativo que generó ocasiones. En todos los partidos, Colombia fue el que propuso el ritmo del encuentro, pero sí me queda la sensación de que se quedó corta. Colombia, yo creo que estaba para más. Era de las que mejor fútbol estaban empleando en el torneo y se queda fuera con Suiza, no por falta de funcionamiento, sino por falta de pegada. Le faltó contundencia. Colombia debió haber ganado ese partido en tiempo reglamentario o, a lo mucho, en la prórroga; no debió llegar a los penales y, bueno, los penales sabemos que son una moneda al aire”, opinó Gutiérrez en El Debate.