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Futbolista que jugó el Mundial 2026 dio positivo para cocaína: lo arrestaron y “está conmocionado”

Fue detenido por exceso de velocidad y después salieron los resultados de las pruebas, aunque niega haber consumido dicha sustancia.

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Redacción Deportes
24 de julio de 2026 a las 7:04 a. m.
Cristian Volpato en el partido de Australia vs. Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026.
Cristian Volpato en el partido de Australia vs. Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Cristian Volpato, mediocampista australiano, fue detenido por la policía al conducir con exceso de velocidad en Sídney y luego dio positivo para cocaína. Medios australianos confirmaron los hechos que se producen días después de haber participado en el Mundial 2026.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 24: Juergen Klopp, Head Coach of Germany reacts during a DFB Press Conference at DFB-Campus on July 24, 2026 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images) (Photo by Christian Kaspar-Bartke / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
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La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.

Según varios medios australianos, se trata de Volpato, jugador del Sassuolo de la Serie A italiana y que acaba de participar en el Mundial 2026 con los Socceroos.

Durante el primer control dio negativo en una prueba de alcoholemia, antes de volver a ser detenido dos horas más tarde, precisaron los oficiales.

En esa ocasión fue sometido a un control antidrogas en el que dio positivo a cocaína, según la policía. Se realizó una segunda muestra para un análisis más profundo. “Su permiso de conducir internacional ha quedado suspendido seis meses, retirándole también el derecho a conducir en Nueva Gales del Sur”, indicaron las autoridades.

Volpato disputó tres partidos con la selección de Australia durante el Mundial, después de haber elegido representar a ese país y no a Italia poco antes del torneo.

Nacido y criado en Sídney antes de marcharse al extranjero, Volpato había representado a Italia en varias categorías inferiores.

Tony Basha, entrenador basado en Sídney que formó a Cristian Volpato antes de su marcha hacia Italia y mentor del futbolista, declaró al Sydney Morning Herald que el centrocampista niega haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilegal.

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“Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)”, declaró. “Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave”.

Las leyes de Australia castigan fuertemente el consumo de sustancias ilícitas y Volpato podría someterse a grandes problemas con la justicia de ese país.

Sumado a eso, la dirigencia de Sassuolo está pendiente de conocer más detalles para emitir un comunicado oficial respecto a su situación.

SAN FRANCISCO BAY AREA, UNITED STATES - JUNE 25: (L-R) Cristian Volpato of Australia, Julio Enciso of Paraguay during the World Cup match between Paraguay v Australia at the San Francisco Bay Area Stadium on June 25, 2026 in San Francisco Bay Area United States (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
Cristian Volpato disputa una pelota contra Julio Enciso, atacante de Paraguay. Foto: Getty Images

¿Quién es Cristian Volpato?

Con solo 22 años de edad, la carrera de Cristian Volpato se ha desarrollado enteramente en la Serie A de Italia. Surgió en la cantera de la Roma, equipo con el que debutó profesionalmente en el año 2022.

En 2023 fue adquirido por Sassuolo a cambio de 7.5 millones de euros y desde entonces es habitual titular.

Con el conjunto neroverdi ha disputado 72 partidos oficiales por todas las competencias, marcando siete goles y dando once asistencias en total. Su contrato está firmado hasta junio de 2028; sin embargo, se arriesga a una finalización unilateral en caso de demostrarse que consumió cocaína.

*Con información de la AFP.