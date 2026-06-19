Estados Unidos le ganó 2-0 a Australia, este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D en el Mundial 2026. Los goles fueron del australiano Cameron Burgess en contra (11′) y de Alex Freeman (43′). El estadio de Seattle fue escenario de una fiesta absoluta.

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Es un resultado que produce noticia directa en la tabla de posiciones del grupo D. Estados Unidos es más líder que nunca, con seis puntos de seis posibles, y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Australia queda segunda con tres unidades.

Sin embargo, habrá atención plena en el partido entre Turquía y Paraguay, quienes también disputarán el juego de la segunda fecha este viernes. Será a partir de las 10:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Bahía de San Francisco.

Los estadounidenses ratifican el buen momento que viven los anfitriones en esta Copa del Mundo. Ni México, ni Canadá ni Estados Unidos han perdido en los dos partidos que han jugado hasta la fecha.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino sigue dando muestras de un juego que sorprende a varios. En la primera fecha vencieron a Paraguay con contundencia y hoy hicieron la tarea para darle una alegría a toda su afición.

Datos generales del partido Estados Unidos vs. Australia

Marcador final : Estados Unidos 2 - 0 Australia

: Estados Unidos 2 - 0 Australia Fecha : 19 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo D

: 19 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo D Estadio : Seattle

: Seattle Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic

Así las cosas, australianos y estadounidenses pasan página y ya piensan en lo que será la tercera y última fecha en esta fase de grupos del Mundial 2026. Será una definición vibrante, con dos equipos que llegan con todo por tener un buen lugar en la tabla de posiciones definitiva.

Así se jugará la tercera fecha del grupo D. Próximos partidos de Estados Unidos y Australia:

Jueves, 25 de junio - Turquía vs. Estados Unidos - 9:00 p. m. — Estadio Los Ángeles

- Turquía vs. Estados Unidos - 9:00 p. m. — Estadio Los Ángeles Jueves, 25 de junio - Paraguay vs. Australia - 9:00 p. m. Estadio Bahía de San Francisco.

*Los partidos se jugarán en simultáneo, siendo decisiva la fecha tres del grupo, en la cual se conocerán los clasificados a la siguiente ronda. Los horarios corresponden a territorio colombiano.