Sebastián Villa es aplaudido por La Bombonera: ovación top tras la victoria en Copa Sudamericana

Sebastián Villa y Leandro Paredes dejaron un punto muy alto en Boca Juniors en este nuevo comienzo de semestre tras el Mundial 2026. El volante de la Selección Argentina va por todo en medio del dolor por perder ante España, mientras que el colombiano volvió a debutar con el ‘Xeneize’ en La Bombonera.

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Junto a Álvaro Montero y Leandro Paredes, Sebastián Villa fue titular en La Bombonera en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el O’Higgins de Chile. El club argentino saca ventaja ante su hinchada por la mínima diferencia tras el gol de Miguel Merentiel antes de cerrar el primer tiempo.

El volante colombiano fue titular en un tridente de ataque con Leonel Flores y Merentiel, dejando en una primera línea a Leandro Paredes, Tomás Aranda y Miguel Delgado. Sebastián Villa fue uno de los mejor valorados en el esquema del técnico Rodolfo Arruabarrena y fue aplaudido apenas se realizó el cambió por Kevin Zenón al 90′.

¡LOS APLAUSOS DE LA BOMBONERA! Sebastián Villa fue reemplazado sobre el final en Boca y salió OVACIONADO del campo de juego.



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Las cámaras de ESPN enfocaron ese momento, cuando Sebastián Villa asiste al cambio y la hinchada de Boca lo aplaudió por su buen rendimiento. Parece que el volante colombiano hace las paces con el club ‘Xeneize’, luego de su estrepitosa salida cuando fue denunciado por violencia de género en Buenos Aires.

Sebastián Villa contra O'Higgins Foto: Getty Images

Además, comenzar desde la titular y durar 90 minutos en la cancha es un gran aliciente para Villa en este renacer con la camiseta de Boca. Será una temporada de mucha actividad para el volante colombiano en suelo argentino, luego de causar algo de revuelo en Colombia por estar cerca a la convocatoria al Mundial pasado.

Gol de Merentiel que definió el partido

En este duelo de ida para definir al clasificado a octavos de final de la Sudamericana, Leandro Paredes también fue determinante con su jerarquía para conducir los hilos del Xeneize, dar la asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel (44′) e incluso evitar el empate de la visita con un cruce defensivo salvador.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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Boca deberá ahora defender esta exigua ventaja conseguida ante su gente el jueves próximo en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago de Chile, y así seguir en el camino internacional, en un torneo donde es máximo favorito.

Cabe recordar que el ganador de esta serie se enfrentará en octavos de final con el Deportivo Recoleta de Paraguay, que sorprendió en la fase de grupos.

Pese a Villa, Paredes y Merentiel, O’Higgins los complicó bastante en La Bombonera, en un primer tiempo en el que la visita tuvo tres ocasiones claras para abrir la cuenta, pero le faltó efectividad y Álvaro Montero se lució. Boca, con más capacidad individual que juego colectivo, anotó en una de sus primeras llegadas.