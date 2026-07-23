Sentencia definitiva de Juan Carlos Osorio sobre Jhon Durán en la Selección Colombia: aconsejó a Lorenzo

Nuevamente, Juan Carlos Osorio se pronunció y volvió a hablar de la Selección Colombia tras el Mundial 2026. El entrenador colombiano no titubeó y tocó el tema de Jhon Durán, quien ahora se convirtió en nuevo jugador del Benfica.

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Lo de Jhon Durán parece ser un tema bastante complicado en la Selección Colombia, primero porque se cree que es del proceso de Néstor Lorenzo, pero también sus actos de indisciplina y más detalles de su carácter le cerraron las puertas por la misma decisión del cuerpo técnico. Eso lo llevó a ver el Mundial 2026 por televisión, en medio de la expectativa por lo que hubiera sido su participación.

Juan Carlos Osorio se la jugó. En diálogo con el programa Línea de Gol de El Colombiano de Medellín, el técnico se refirió a si hubiera convocado a Jhon Durán al Mundial 2026 y comentó cuál hubiera sido el trato de él con el delantero.

Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Sin dudarlo, Juan Carlos comentó que sí llamaría a Jhon Durán a la Selección Colombia, eso sí, bajo una serie de condiciones y con labores específicas para reducir el ruido que habría provocado su presencia en el grupo de jugadores.

Osorio lleva a Jhon Durán a la Selección Colombia

Osorio fue claro: lo lleva, pero como revulsivo desde la suplencia y con la condición de que pueda ser trascendental en el remate del juego en medio de la defensa rival. Una charla antes con el jugador era manual para tenerlo en el grupo de convocados, según Juan Carlos.

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento con Benfica de Portugal Foto: @SLBenfica

“Sin ninguna duda. Yo sí lo habría llevado como el jugador número 26. Habría hablado previamente con él y le habría explicado su rol. Le habría dicho: ‘Lo llevo porque en algún momento podemos necesitarte veinte minutos para resolver un partido’. Si se comportaba bien, el fútbol seguramente le iba a dar esa oportunidad”, dijo Juan Carlos Osorio.

“Y si no cumplía, tampoco se perdía demasiado porque era el último jugador de la lista. Pero un delantero con esas características podía ser determinante contra defensas cerradas en los minutos finales”, declaró el DT.

¿Jhon Durán para septiembre?

Tras el Mundial y su firma con el Benfica, el nombre de Jhon Durán toma mucha fuerza para ser novedad en la convocatoria del próximo mes de septiembre, cuando probablemente la Selección Colombia enfrente a Perú y México en partidos amistosos en Estados Unidos.

Todo dependerá, más por su rendimiento, de los reportes por su comportamiento en Lisboa.