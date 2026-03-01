Deportes

Juan Carlos Osorio se queda sin equipo: desde el fútbol de Brasil hacen oficial su salida

Fue corto el paso de Juan Carlos Osorio por Clube Do Remo. Explicaron, en un comunicado, su salida.

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 9:12 p. m.
Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano de 64 años, sale del fútbol de Brasil.
Este domingo, 1 de marzo de 2026, Clube Do Remo hizo oficial la salida de quien era su entrenador, Juan Carlos Osorio. El colombiano, de 64 años, se queda nuevamente sin club y a la espera de una institución que quiera hacerse con sus servicios.

“Juan Carlos Osorio deja el cargo de entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada”, escribió el Clube Do Remo en sus canales oficiales.

También este mismo domingo, Clube Do Remo perdió 2-1 en casa ante Paysandu. Fue por el campeonato Paranaense y la derrota marcó el destino del estratega colombiano Juan Carlos Osorio.

Menos de tres meses duró Osorio al servicio de Clube Do Remo. A mediados de diciembre de 2025 fue oficializado en el cargo, y ahora la expectativa es total por conocer qué va a pasar con su futuro.

Juan Carlos Osorio en los últimos años

Parece lejano aquel Juan Carlos Osorio ganador con Once Caldas y Atlético Nacional. Incluso, el estratega colombiano que puso a soñar a México en el Mundial 2018, cuando le ganó a Alemania en la fase de grupos.

Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Los resultados no se le han dado a Juan Carlos Osorio en los últimos clubes que ha dirigido. Dejó al América de Cali en marzo de 2022 y hasta 2023 encontró un lugar en Zalamalek de Egipto.

Luego, un breve paso por Paranaense (Brasil) y por Club Tijuana de México. Sin embargo, también salió y fue en Remo donde le abrieron las puertas, aunque su ciclo ya acaba allí.

Juan Carlos Osorio, referente en su paso por Nacional.
Juan Carlos Osorio cuando alcanzó la gloria con Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Las próximas semanas serán claves para conocer tanto el futuro de Juan Carlos Osorio como lo que vaya a pasar con Remo y la decisión que tomen las directivas.

