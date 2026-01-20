Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Juan Carlos Osorio cortó una racha de 12 años sin levantar títulos como director técnico. Su última corona había sido en la liga colombiana de 2014-I, cuando dirigía a Atlético Nacional.

Desde entonces pasó sin éxito por equipos como São Paulo, América de Cali, Zamalek, Athletico Paranaense y Xolos de Tijuana, sin contar su experiencia en la selección mexicana.

Osorio acabó de ser anunciado como nuevo técnico de Clube do Remo en Brasil y solo necesitó de unos días para gritar campeón.

El título que se suma a su palmarés es la Super Copa Grão-Pará, que le ganaron al Águia de Marabá (1-2) con remontada incluida. Remo empezó perdiendo, pero se recompuso sobre el final del segundo tiempo.

Yago Pikachu y Eduardo Melo marcaron los goles del equipo que recientemente logró su ascenso a la primera división del fútbol brasileño.

La Super Copa Grão-Pará es un torneo de fútbol regional de Brasil que enfrenta a los mejores clubes del estado de Pará, ubicado en la región norte del país.

Esta semana comenzarán la disputa del Campeonato Paraense contra equipos de la región como Castanhal EC, Paysandú y el propio Águia de Marabá, entre otros.

El debut por el Brasileirão está programado para el próximo miércoles 28 de enero, enfrentando a Vitória en condición de visitante.

Uno de los objetivos de la dirigencia es mantener la categoría, aunque apuntan a conseguir un cupo para torneos internacionales.

La plantilla de Juan Carlos Osorio cuenta con jugadores locales en su mayoría; sin embargo, hace poco se unió el volante samario Víctor Cantillo, que fue multicampeón con el Junior de Barranquilla y llegó por petición expresa del cuerpo técnico tras un paso fugaz por Huracán de Argentina.

La felicidad de Osorio

Lo cierto es que en Clube do Remo están contentos con el rendimiento de Osorio y esperan que siga sumando alegrías en el campeonato brasileño.

“Buena noche para todos. Hoy quiero festejar con la hinchada, agradecer a los jugadores. Fue un buen juego contra un gran rival y nosotros mostramos que estamos mejorando, formando un equipo muy fuerte y competitivo”, declaró tras la final de la Super Copa Grão-Pará.

@futbolrcn 🏆🇨🇴➡️ Tras sus experiencias con Sao Paulo y Paranaense, Osorio logró su primer título en el fútbol brasileño al consagrarse con Clube do Remo en la Supercopa Grão Pará. El equipo recién ascendido se repuso y le dio la vuelta al resultado 2-1 contra Águia. #futbolrcn #juancarlososorio #remo #brasil ♬ sonido original - Fútbol RCN

El técnico risaraldense se comprometió a seguir trabajando por hacer de Remo un conjunto capaz de pelear contra los mejores clubes del país, teniendo en cuenta que este año enfrentará a Flamengo, Palmeiras, Corinthians y compañía.

“Sorprendido y agradecido con la hinchada. Son muy importantes para nuestro proyecto y doy gracias por el apoyo”, agregó.

Osorio tiene 64 años de edad y es uno de los referentes de la dirección técnica en Colombia, aunque en los últimos años no había tenido éxito en el ámbito de resultados tangibles como títulos o grandes gestas deportivas.