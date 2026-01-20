Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Millonarios inició con pie izquierdo en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto embajador cayó en su visita contra Atlético Bucaramanga (1-2) y sembró preocupaciones en la hinchada pensando en los retos del primer semestre.

Este fin de semana tendrán la posibilidad de sacudirse contra Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, partido programado para el domingo a las 6:10 de la tarde.

Hernán Torres estará bajo la lupa de la junta directiva, que necesita resultados inmediatos para recuperar su confianza en el proyecto.

La derrota en Bucaramanga generó una lluvia de críticas contra el cuerpo técnico, al que le cumplieron con la mayoría de fichajes que pidió entre diciembre y enero.

Torres llegó para apagar el incendio a finales del año pasado, sin embargo, no ha podido encontrar una buena racha de victorias que le permita respirar tranquilo en el cargo.

En la gira de amistosos por Argentina no hubo goles a favor y en el debut por la Liga BetPlay se desperdició la ventaja que tenían gracias al autogol de Leonardo Flores.

Ultimátum para Hernán Torres

Según el periodista Jorge Bermúdez, en la dirigencia de Millonarios ya contemplan un escenario en el que Hernán Torres tendría que ser reemplazado.

“Tengo la información que si en cuatro fechas no hay una decente sumatoria de puntos, ahí ya toman decisiones con el entrenador”, dijo en el programa ‘F90′ de ESPN.

En la cúpula del cuadro albiazul esperan que la racha positiva empiece desde este domingo contra Junior y siga en la tercera fecha visitando al Deportivo Pasto en el Estadio Libertad.

El concierto homenaje a Yeison Jiménez provocó el aplazamiento del partido de Millonarios vs. Medellín, que quedó reprogramado para el domingo 1 de febrero a las 8:30 de la noche.

Esa podría ser una fecha clave para conocer el rumbo de Hernán Torres, quien ha trabajado mancomunadamente con el director deportivo Ariel Michaloutsos y de momento cuenta con el respaldo de los directivos.

Hernán Torres, DT de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

El compromiso de Torres

En su más reciente rueda de prensa, luego del compromiso contra Bucaramanga, el técnico tolimense se comprometió a buscar la mejora inmediata en los resultados.

“Estamos en esa tarea de concretar rápido porque no hay tiempo y Millonarios tiene que ganar sí o sí, nos vamos un poco “aburridos” porque hicimos un gran trabajo, nos descuidamos y Bucaramanga pudo sacar el empate y el segundo gol, que llegó rápido”, declaró.

Empezar a sumar puntos es vital para cumplir uno de los objetivos del semestre: clasificar a los cuadrangulares. “Tratamos de armar módulos importantes dependiendo del rival y lo iremos consiguiendo. Las derrotas desbaratan todo y esto es el fútbol, cuando se pierde hay que revisar, mirar”, agregó Torres.